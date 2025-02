Opstelling Feyenoord: Bosschaart kiest voor verrassing in mogelijk laatste wedstrijd tegen Almere

Feyenoord schakelde midweeks AC Milan uit in de Champions League, maar moet nu het vizier weer richten op de Eredivisie. De ploeg van Pascal Bosschaart, die naar verluidt voor zijn laatste duel als interim-trainer van de Rotterdammers staat, kan zich geen averij meer veroorloven in de competitie. Er zal dus gewonnen moeten worden tegen Almere City. Bosschaart kiest verrassend voor op het middenveld.

De ziekenboeg van Feyenoord puilt, zoals eigenlijk al het hele seizoen, helemaal uit. Tegen Almere City kan Bosschaart geen beroep kan doen op Jordan Lotomba, Ramiz Zerrouki, Chris-Kévin Nadje, Justin Bijlow, Gernot Trauner, In-Beom Hwang, Bart Nieuwkoop, Ayase Ueda, Quiten Timber en Facundo González. Daar is midweeks Calvin Stengs, die geblesseerd raakte tijdens zijn invalbeurt tegen AC Milan, bijgekomen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Persie krijgt er keihard van langs: 'Respectloos en ondankbaar'

Midweeks kon Bosschaart ook niet beschikken over Oussama Targhalline, Stéphano Carrillo en Quilindschy Hartman, die niet zijn ingeschreven voor het restant van de Champions League. Laatstgenoemde kan in de Eredivisie wél weer rekenen op een basisplaats. Hij vervangt tegen Almere City Gijs Smal als linksback. Givairo Read start als rechtsback, terwijl Thomas Beelen en Dávid Hancko het hart van de defensie vormen.

Bosschaart heeft weinig keuzes op het middenveld, waardoor Ivanusec op de 'tien'-positie mag starten. De tegenvallende Kroaat krijgt de voorkeur boven Targhalline, waarvan verwacht werd dat hij zijn basisdebuurt zou maken. krijgt op het middenveld van Feyenoord gezelschap van Antoni Milambo en Jakub Moder.

LEES OOK: Hartman heeft duidelijk doel voor ogen na 'klein litteken'

Door deze invulling van het middenveld schuift Igor Paixão weer naar de linkerflank bij Feyenoord. De andere buitenspeler is Anis Hadj Moussa. In de spits krijgt Júlian Carranza, afgelopen dinsdag in San Siro goed voor de beslissende treffer van Feyenoord, de voorkeur boven Zépiqueno Redmond. De achttienjarige spits begon midweeks nog in de basis vanwege griepklachten bij Carranza. De jongeling moet zaterdagavond genoegen nemen met een plek op de bank. Hugo Bueno, die de assist verzorgde, ontbreekt tegen Almere ook in de basis.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hartman; Moder, Milambo, Ivanusec; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.

Opstelling Almere City: Bakker; Akujobi, Visus, Lawrence, Zagaritis; Ritmeester van de Kamp, Haye; Providence, Robinet, Brym, Hansen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Woede in Milaan: rode kaart kan enorme gevolgen hebben voor Theo Hernández'

Zijn desastreuze rode kaart tegen Feyenoord is voor Theo Hernández wellicht het begin van het einde.