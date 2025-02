Hartman heeft duidelijk doel voor ogen na 'klein litteken'

heeft zijn zinnen gezet op het spelen van het WK 2026 met het Nederlands elftal. De Feyenoord-verdediger moest vanwege een kruisbandblessure een streep zetten door het EK van afgelopen zomer. Dat is voor de 23-jarige nog altijd een klein litteken.

Hartman debuteerde op 13 oktober 2023 in het shirt van het Nederlands elftal tijdens het EK-kwalificatieduel met Frankrijk. De linksback was direct trefzeker en was hard op weg naar een plek in de EK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. Een zware knieblessure die hij in maart vorig opliep zette een dikke streep door dat toernooi. "Het blijft voor altijd een klein litteken dat ik het EK heb moeten missen", aldus Hartman in gesprek met Voetbal International.

Als het aan de linkervleugelverdediger ligt, dan maakt hij die droom over anderhalf jaar alsnog waar als het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada wordt gehouden. "Ja, dat toernooi is echt mijn doel, daar wil ik spelen", vervolgt Hartman, die ook kansen ziet. "Het klopt dat er weinig specialisten zijn voor de linksbackpositie, maar wel genoeg jongens die er kúnnen spelen. Ik speel er al sinds de F'jes. Ik ben wel een specialist. Alleen weet ik ook dat dit niet genoeg is. Ik zal net zoals iedereen moeten laten zien dat ik het niveau weer aankan."

Ondanks het feit dat het missen van het EK een 'litteken' was voor Hartman, heeft hij toch gekeken naar het eindtoernooi. "Ik kijk eigenlijk al het voetbal, dus het EK kón ik niet missen. Daarbij had ik er vrienden lopen die je dan toch wil steunen. Bart (Verbruggen), Micky (van de Ven), Joshua (Zirkzee). Ik ken ze al zo lang. Ik was blij dat ze zo ver zijn gekomen, al geef ik toe dat ik toen regelmatig wél last had van de gedachte dat ík er had kunnen spelen", besluit hij.

