Priske ontvangt appje van Feyenoord-speler die 'heel erg baalt' van zijn ontslag

baalt van het vertrek van Brian Priske bij Feyenoord, laat hij voor de camera’s van ESPN weten na afloop van de wedstrijd tegen NAC Breda (0-0). Ook vertelt hoe ‘zwaar’ hij dat vond na het Eredivisie-debuut van de nieuwe interim-trainer, Pascal Bosschaart.

Feyenoord had in kunnen lopen op concurrenten PSV en FC Utrecht, die al gelijkspeelden, maar zelf verzuimde de ploeg van Bosschaart ook te winnen. Hartman kijkt terug naar de wedstrijd: “Toen ik net even naar de statistieken keek, had ik nog het gevoel dat we minder hebben gecreëerd. Dit was wel echt onnodig. Wij moeten gewoon winnen op een avond als deze.”

Artikel gaat verder onder video

Hartman was niet alleen kritisch op de aanval van zijn ploeg, want volgens de linksback blonk hij zelf ook niet echt uit: “Ik was gewoon echt slecht vandaag. Ik verloor te vaak de bal en zag gewoon echt de oplossing niet. Ik ben niet tevreden over vandaag. Verdedigend kwam ik niet in de problemen, maar ik verloor veel de bal.”

LEES OOK: Mini-Klassieker ontspoort volledig: Feyenoord- en Ajax-talenten gaan met elkaar op de vuist

Priske

Later gaat Hartman nog in op het vertrek van Brian Priske van maandag: "Ik heb twee wedstrijden gespeeld onder Priske. Dan gaat hij weg en daar baal ik dan wel heel erg van. Je werkt elke dag met iemand en bouwt dan een band op. Het leven gaat dan wel weer door en dan stuur ik hem een berichtje.” Wél is Hartman positief over zijn nieuwe trainer: “Pascal (Bosschaart red.) kwam vervolgens voor de groep en ik denk dat hij duidelijk is in zijn dingen. Ik ben wel tevreden over hoe alles gaat. Hij kan het goed overbrengen, maar helaas lukte het vandaag niet."

Mede-verdediger Hancko laat zich ook uit over de vertrokken Priske: “Het was zwaar, daar kan ik eerlijk over zijn. Ik wil hem bedanken voor alles wat hij voor ons heeft betekend. Het was niet prettig om over zijn vertrek te horen, maar dat hoort bij het voetbal. Ik heb met hem gebeld over wat er is gebeurd. Ik zou niet zeggen dat het een leuk telefoontje was, maar hij heeft het goed opgepakt. Dat maakte het voor mij ook wat makkelijker te accepteren. Ik voel me ook verantwoordelijk, dus het was niet makkelijk.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bizarre provocatie richting Igor Paixão bij NAC - Feyenoord

Een opmerkelijk moment in de wedstrijd tussen NAC Breda en Feyenoord.