Ergernis om Feyenoord-uitspraken Kraay junior: 'Onbegrijpelijk en weerzinwekkend'

Een uitspraak van Hans Kraay junior over het transferbeleid van Feyenoord leidt tot ergernis op sociale media. In het ESPN-programma Voetbalpraat boog de oud-voetballer zich over de vraag of er niet teveel buitenlandse spelers zijn aangetrokken, waarna hij twee Eredivisiespelers noemde die wat hem betreft óók een versterking hadden kunnen zijn.

"Het Feyenoordpubliek wil zich heel snel identificeren met een aantal spelers of een trainer. Maar zijn er nu niet net te veel buitenlandse spelers?", citeert FR12 de woorden van Kraay in de betreffende uitzending. "In Nederland heb je Bart van Rooij en Horemans, daar kun je toch ook naar scouten?", vroeg de analist zich vervolgens hardop af. "Ik vind dat Feyenoord altijd moet streven naar de beste spelers, maar is Smal beter dan López en is Lotomba zoveel beter dan Pedersen? Ik zie daar het verschil niet in", reageerde voormalig Feyenoord-speler en -trainer Mario Been.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Naast Unnerstall nóg een grote uitblinker bij FC Twente: 'Feyenoord heeft liggen slapen'

Een screenshot van bovengenoemd artikel wordt op X gedeeld door het account @KuipTalk, dat op het sociale medium zo'n 22.000 volgers heeft. De uitspraak over Van Rooij, die NEC deze zomer verruilde voor FC Twente en in de Europa League indruk maakte op bezoek bij Manchester United, en Horemans - die van Excelsior overstapte naar FC Utrecht - worden daarbij gehighlight. "Hoe je als analist na drie jaar Slot meteen weer zo diep kunt vallen in een moeras van clichés: onbegrijpelijk en weerzinwekkend", schrijft het account in de comments.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Massale walging om Feyenoord-fans: 'Om je kapot te schamen, misselijkmakend'

De supporters van Feyenoord zorgden voor boosheid in De Kuip tijdens de wedstrijd tegen FC Twente.