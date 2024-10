Leonne Stentler afgemaakt na bizar moment in Studio Sport: ‘De afgunst spat ervan af, walgelijk’

Leonne Stentler heeft de nodige tongen losgemaakt met haar optreden van zondagavond in Studio Sport. De oud-voetbalster en huisanalist van de NOS nam het woord ‘geluk’ in de mond toen zij de sportieve prestaties van PSV duidde. Dat komt haar op veel kritiek te staan van kijkers van het samenvattingenprogramma.

PSV is al geruime tijd soeverein in de Eredivisie. De Eindhovenaren werden vorig seizoen met een voorsprong van liefst zeven punten op achtervolger Feyenoord landskampioen van Nederland en zijn ook deze voetbaljaargang de te kloppen ploeg: PSV is na acht competitiewedstrijden nog foutloos en voert de ranglijst daarmee comfortabel aan.

Afgelopen zaterdag won het elftal van trainer Peter Bosz op eigen veld met 2-1 van Sparta Rotterdam. PSV moest het onder meer stellen zonder de geblesseerden Sergiño Dest, Couhaib Driouech, Hirving Lozano, Jerdy Schouten en Joey Veerman en speelde tegen Sparta bijna een helft lang met tien man, vanwege een rode kaart voor Matteo Dams kort na rust. Dat deerde het elftal van Bosz echter niet: dankzij een eigen doelpunt van Arno Verschueren en een treffer van Luuk de Jong in de eerste helft werd met 2-1 gezegevierd.

Stentler stelt zondagavond in Studio Sport ‘dat er absoluut meer in had gezeten’ voor Sparta tegen PSV. “Als je sleutelspelers Schouten en Veerman er niet zijn, je hebt een rode kaart op zak en je hebt een zware Europese week achter de rug: als er dan zelfs geen punten worden afgesnoept van dit PSV, kunnen we die schaal wel gaan graveren. Maar wát een geluk hebben die!”, zei de oud-voetbalster van Den Haag en Ajax in haar analyse.

Dat Stentler bij haar analyse over PSV het woord ‘geluk’ in de mond nam, komt haar op veel kritiek te staan, gezien de superioriteit die de Eindhovenaren al geruime tijd tentoonspreiden in de Eredivisie. “De frustratie druipt van haar gezicht”, schrijft een supporter van PSV op X bij het fragment. Een ander schrijft onder meer: “Tja, journalistiek hoogtepuntje. De afgunst spat ervan af, walgelijk.” Veel anderen lachen Stentler simpelweg uit om haar analyse.

Een overzicht van de reacties op X op de analyse van Stentler:

