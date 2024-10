'Modric overtreft Real-legende en neemt twee opvallende beslissingen over zijn toekomst'

mag dan inmiddels 39 zijn, maar is voorlopig niet van plan een stap terug te doen bij zowel zijn club Real Madrid als bij de nationale ploeg van Kroatië. De fijnbesnaarde middenvelder staat op het punt een clubrecord van de legendarische Ferenc Puskás te breken en heeft zichzelf volgens Marca twee doelen gesteld voor de nabije toekomst.

Real Madrid neemt het komende zaterdag in LaLiga op tegen Celta de Vigo. Als Modric speelminuten maakt in Vigo, is hij de oudste speler ooit die voor de club heeft gespeeld. De Hongaar Puskas (1927-2006) heeft dat clubrecord met een leeftijd van 39 jaar en 36 dagen nu al decennialang in handen. Als het aan Modric ligt gaat hij echter vér over de clublegende heen: volgens Marca is de Kroaat vastbesloten een nieuw contract in de wacht te slepen. Zijn huidige verbintenis, die hij afgelopen zomer ondertekende, loopt aan het einde van het huidige seizoen af.

LEES OOK: Real Madrid aast op wisselspeler van Oranje, die duidelijk is over mogelijke winterdeal

Modric, in 2018 winnaar van de Ballon d'Or, heeft de cijfers aan zijn kant. De middenvelder kwam tot dusverre in elk van de twaalf wedstrijden die Real dit seizoen afwerkte binnen de lijnen. Vijf keer deed hij dat als basisspeler, de andere zeven wedstrijden gunde trainer Carlo Ancelotti Modric een invalbeurt. Daarmee heeft hij zijn totaal aantal speelminuten van vorig seizoen in LaLiga nú al overtroffen. Bovendien is de middenvelder nog altijd van groot belang voor de nationale ploeg: in elk van de drie Nations League-duels die de Kroaten dit seizoen speelden, verscheen Modric als basisspeler én aanvoerder aan de aftrap, in twee daarvan maakte hij de 90 minuten vol. Tegen Polen groeide de routinier in september met een rake vrije trap zelfs uit tot matchwinner (1-0).

'Modric wil als speler van Real naar WK 2026'

Vanavond (dinsdag) kan Modric in het uitduel bij Polen zijn 182ste interland voor Kroatië spelen. "De middenvelder merkt dat zijn benen nog altijd meekunnen en dat hij in zijn hoofd nog net zo competitief is als toen hij achttien jaar geleden debuteerde", schrijft Marca. Modric zou dan ook niet uitsluiten door te gaan als international tot en met het WK van 2026, dat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gehouden. Anderhalve maand na de eindstrijd van dat toernooi blaast Modric 41 kaarsjes uit. "Alleen maar beter als dat lukt als speler van Real Madrid", schrijft de Spaanse krant.

