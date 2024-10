Mario van der Ende velt glashelder oordeel over controversiële strafschop van Ajax

Mario van der Ende vindt dat scheidsrechter Edwin van de Graaf de enige juiste beslissing heeft genomen om Ajax een strafschop toe te kennen na een overtreding op . Er is veel discussie over de bepalende penalty die de Amsterdammers kregen, maar volgens de voormalig scheidsrechter is dat onnodig.

"Volgens de commentator is het te licht en er wordt gesproken over een typische Ajax-strafschop," doelt Van der Ende op de uitspraken van Heracles Almelo-aanvaller Mario Engels. "Mijns inziens is dit een duidelijke overtreding. Misschien moet men zich realiseren dat een overtreding gepaard met contact een directe vrije schop is," schrijft Van der Ende op sociale media.

De strafschop die Ajax kreeg, zorgde voor ophef na afloop van de wedstrijd in Almelo. ESPN-analist Marciano Vink gaf aan te kunnen leven met de beslissing van Van de Graaf, maar vond het contract wel 'heel erg licht'. Journalist Willem Vissers sprak daarentegen schande van de beslissing van de arbiter van dienst: "Dat je hier een penalty voor krijgt... wat een treurnis," schreef hij.

Vind jij dat de strafschop voor Ajax terecht was? Laden... 65.9% Ja, het was een duidelijke overtreding 34.1% Nee, het was te licht voor een penalty 774 stemmen

