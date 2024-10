Maurice Steijn wil niet in dezelfde val trappen als bij Ajax

Maurice Steijn weet niet waar zijn toekomst ligt. De voormalig trainer van Ajax ziet een nieuw avontuur in de voetballerij wel zitten, maar wacht op de juiste club. Steijn staat open voor clubs uit binnen- en buitenland.

Steijn is clubloos sinds zijn vertrek bij Ajax in oktober 2023. Bij zijn nieuwe club wil hij een betere samenwerking met de directeurs dan bij Ajax het geval was. Hij lag regelmatig overhoop met toenmalig technisch directeur Sven Mislintat. “Ik zou wel weer aan het werk willen bij een club die bij me past. Dat is een club waar je goed kan samenwerken, waar je een drie-eenheid vormt met een algemeen en technisch directeur.”

“Daar ben ik altijd heel goed op gegaan. Het is bekend dat het bij Ajax niet lekker ging, maar bij NAC was het ook moeizaam. Ik weet niet of het voor mij binnen- of buitenland wordt. Ik moet wel heel bewust mijn keuze maken voor een vervolgstap”, aldus Steijn. “Ik wist al van tevoren dat ik er goed op ga als ik een goede samenwerking heb met twee mensen die boven me staan. Bij Ajax was het voor mijn komst heel duidelijk hoe het zou gaan, maar het is niet zo gegaan. Bij een volgende club moet ik nog scherper zijn dat die afspraken worden nagekomen.”

Steijn zegt dat hij in de week na zijn vertrek bij Ajax al elders aan de slag kon. “Er is interesse geweest uit Nederland, uit Europa en van buiten Europa. Maar ik had er nog geen behoefte aan. Ik ben veel gereisd, ben bij mijn dochter geweest die in het buitenland stageliep, heb veel voetbal gezien, veel gesprekken gevoerd met collega-coaches… Nu heb ik weer zin om te beginnen.” Steijn werd eerder dit kalenderjaar gelinkt aan Go Ahead Eagles en sc Heerenveen. “Heerenveen was een serieuze optie, daar hebben we twee keer mee gesproken.”

