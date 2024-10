Gewaardeerde kracht van PSV met aflopend contract: 'Kan nog niet zeggen of ik blijf of niet'

Komende zomer loopt PSV-speler uit zijn contract in Eindhoven. Hoewel hij zegt gelukkig te zijn én er inmiddels gesprekken lopen over een nieuwe verbintenis, is het volgens de 25-jarige Braziliaan nog te vroeg om te stellen dat hij ook volgend seizoen in het Philips Stadion te bewonderen zal zijn.

PSV nam Mauro in de zomer van 2017 over van Desportivo Brasil, waarna hij via Jong PSV doorstroomde naar de hoofdmacht. Na een seizoen op huurbasis bij Heracles Almelo ervaring te hebben opgedaan in de Eredivisie, werd de Braziliaan een vast onderdeel van de eerste selectie. Waar Mauro in zijn beginperiode als aanvallende middenvelder te boek stond, ontpopte hij zich in de seizoenen daarop ook tot een optie op zowel de links- als de rechtsbackpositie.

Inmiddels staat Mauro op 128 wedstrijden in PSV 1, waarin hij acht keer tot scoren kwam en veertien assists leverde. Komende zomer loopt zijn contract af: "Er is nog geen duidelijkheid te geven, maar we zijn in gesprek", zegt de Braziliaan tegenover Voetbal International. "Ik hou van deze club, ik ben hier heel blij en ik ben ervan overtuigd dat ik bij PSV wil blijven. Maar we zullen zien wat er uit komt, ik kan nu nog niet zeggen of ik ook daadwerkelijk blijf of niet", aldus Mauro.

PSV speelt dinsdagavond het tweede Champions Leagueduel van het seizoen, thuis tegen Sporting CP. Naar verwachting zal Mauro in het Philips Stadion als linksback aan de aftrap verschijnen. "Het zal voor ons zwaar en heel interessant worden", blikt de verdediger vooruit op het treffen met de Portugezen. "Maar we kijken er allemaal heel erg naar uit. Ik heb ze vorig jaar gevolgd, zij hebben het net als wij heel erg goed gedaan. En dit seizoen zijn ze opnieuw heel goed gestart. We verwachten een sterk elftal tegenover ons. Zij hebben grote kwaliteiten, individueel, maar ook als team. Maar wij hebben ook hele goede spelers, het wordt dus een mooie wedstrijd en ik ben ervan overtuigd dat we kunnen winnen", aldus de PSV'er.

