Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz moet puzzelen door ontbreken Veerman en voert vijf wijzigingen door

PSV neemt het dinsdagavond in de competitiefase van de Champions League in eigen huis op tegen Sporting Portugal. Daarbij zal Peter Bosz het moeten stellen zonder Joey Veerman, die een blessure opliep in de competitiewedstrijd tegen Willem II. Aan de trainer nu de taak om de puzzel op het middenveld te leggen.

Op het middenveld kan Bosz niet beschikken over Veerman. De verwachting van het Algemeen Dagblad is dat de spelmaker wordt vervangen door Ismael Saibari. Hij zal waarschijnlijk met Jerdy Schouten en Malik Tillman het middenveld gaan vormen. Dat betekent dat ook Guus Til zijn plek in de basis kwijt is.

In de voorhoede betekent dat een vrije plek die Tillman achterlaat op linksbuiten. De verwachting is dat Noa Lang fit genoeg is om aan het duel te beginnen en dit ook zal doen. Daarnaast keert vermoedelijk ook Luuk de Jong terug in de basis, wat ten koste gaat van Ricardo Pepi. Aan de rechterkant is Ivan Perisic niet speelgerechtigd in de Champions League, waardoor ook Johan Bakayoko zich waarschijnlijk weer mag opmaken voor een basisplaats.

Ook achterin voert Bosz een naar verwachting een wijziging door. Mauro Júnior speelde de afgelopen duels nog aan de rechterkant van de verdediging, maar hij verhuist vermoedelijk naar de linkerkant. Matteo Dams zal daardoor op de bank belanden, terwijl Rick Karsdorp waarschijnlijk de positie van rechtsback vervult.

Vermoedelijke opstelling PSV

Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Saibari, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Vermoedelijke opstelling Sporting Portugal

Israel; Catamo, Debast, Inácio, Nuno Santos; Hjulmand, Diomande, Bragança; Trinçao, Gyökeres, Harder.

