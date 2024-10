Mike Eerdhuijzen heeft spijt van gebaar dat hij maakte na doelpunt tegen PSV

heeft spijt van de wijze waarop hij zijn (afgekeurde) doelpunt vierde in de wedstrijd tussen PSV en Sparta Rotterdam. Diep in de blessuretijd dacht Eerdhuijzen de 2-2 te maken, maar hij bleek buitenspel te hebben gestaan.

De verdediger van Sparta vierde het doelpunt door zijn wijsvinger naar de mond te doen, om het publiek van PSV tot zwijgen te manen. In gesprek met ESPN blikt hij terug op het doelpunt en de viering. “Ik rond ‘m af met m’n verkeerde been, ik kon ook niet anders. Maar dat vingertje moet ik niet doen. Dat slaat nergens op. Voor de rest maak ik ‘m goed af.”

“Het slaat nergens op”, herhaalt Eerdhuijzen over zijn gebaar. “Het was een beetje karma, hè? Het kwam voort uit emotie.” De mandekker zegt dat hij zo’n tien seconden in de waan was dat hij de 2-2 had gemaakt, totdat Danny Makkelie een streep zette door de goal. “Ik stond met m’n hoofd naar de tribune, dus ik had het best wel laat door. Het is gewoon een kutmoment, natuurlijk.”

