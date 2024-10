AC Milan-spits Morata meldt zich woedend op Instagram en kondigt vertrek aan

is woest op Marco Ballarini, de burgemeester van het Italiaanse plaatsje Corbetta. De burgervader onthult deze week op sociale media dat de spits van AC Milan een woning in zijn gemeente zou gaan betrekken, maar daar is de Spanjaard helemaal niet van gediend. Sterker nog, Morata voelt zich dusdanig aangetast in zijn privacy dat hij op zoek zegt te gaan naar een ander huis.

Ballarini pakt op zijn eigen Instagram-pagina uit met een bericht dat overduidelijk geïnspireerd is door transfergoeroe Fabrizio Romano. "ALVARO MORATA NAAR CORBETTA, HERE WE GO!", schrijft de politicus in chocoladeletters boven zijn post. "De Spaanse schutter is bezig met het afronden van zijn officiële verhuizing naar zijn nieuwe (geweldige) woning in onze stad", vervolgt Ballarini. "Weet je, ik ben zelf groot fan van Internazionale, maar ik ben blij om Morata te mogen verwelkomen in onze grote Corbetta-familie", besluit de burgemeester.

Morata reageert in zijn eigen Instagram Stories woest op de uitlatingen van Ballarini. "Beste burgemeester, bedankt voor het schenden van mijn privacy", schrijft de man die afgelopen zomer als aanvoerder van Spanje de Europese titel in ontvangst mocht nemen. "Gelukkig heb ik geen waardevolle spullen, mijn enige schat is de veiligheid van mijn zoontjes, die nu niet langer gegarandeerd is. Ik dacht dat Corbetta me privacy zou bieden, maar ik word gedwongen per direct een ander huis te gaan zoeken door jouw onvermogen om social media te gebruiken en je inwoners te beschermen", aldus Morata.

Afgelopen zomer nam AC Milan Morata voor een bedrag van 13 miljoen over van Atlético Madrid. De 31-jarige Spanjaard deed in het verleden in twee periodes bij Juventus al ervaring op in de Serie A, en tekende bij de Rossoneri een contract tot medio 2028. Inmiddels staat Morata op zes wedstrijden voor de club van Tijjani Reijnders en Silvano Vos, waarin hij twee keer tot scoren kwam.

UPDATE: Burgemeester komt met plagerige reactie op uitbarsting Morata

Ballerini heeft (voorlopig althans) het plagerige laatste woord in de discussie met Morata. De gezagsdrager plaatst op zijn Instagram een afbeelding van het Inter-logo, voorzien van de duidelijke boodschap 'Ciao!' (Doei!), gevolgd door een zwaaiend handje en een blauw en een zwart hartje, verwijzend naar de clubkleuren van de stadgenoot van AC Milan.

© @marcoballarinisindaco - Instagram/Realtimes

