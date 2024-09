'Fonseca nú al op de schopstoel bij AC Milan', Gazzetta dello Sport schuift gedoodverfde opvolger naar voren

De positie van trainer Paulo Fonseca bij het AC Milan van en Silvano Vos is nú al onzeker, zo melden Italiaanse media. De 51-jarige Portugees werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van Stefano Pioli, maar de aankomende derby tegen Internazionale zou hem zomaar fataal kunnen worden. La Gazzetta dello Sport schuift de momenteel clubloze Maurizio Sarri naar voren als gedoodverfde opvolger.

Na vier speelronden staat AC Milan op een teleurstellende tiende plaats in de Serie A. Afgelopen zaterdag werd tegen Venezia pas de eerste zege van het seizoen geboekt (4-0), nadat Torino en SS Lazio de Rossoneri beiden op een 2-2 gelijkspel hielden en Parma zelfs met 2-1 te sterk was voor Reijnders en co. De ruime zege kreeg deze week geen passend vervolg in de Champions League: het Liverpool van Arne Slot was dinsdagavond met 1-3 te sterk in San Siro.

Volgens La Gazzetta dello Sport kan de Derby della Madonnina tegen stadgenoot Inter, die aankomende zondag op het programma staat, weleens bepalend worden voor de toekomst van Fonseca. De roze sportkrant schrijft dat een nederlaag niet automatisch tot een ontslag zou leiden, maar als het spel van het elftal geen aanleiding geeft tot vertrouwen dan zou dat wel het ultieme gevolg kunnen zijn.

'Niet Terzic maar Sarri gedroomde opvolger Fonseca bij AC Milan'

La Gazzetta schrijft voorts dat de momenteel clubloze Maurizio Sarri de beste papieren lijkt te hebben om Fonseca bij een eventueel ontslag op te volgen. De Italiaan heeft ervaring in de top bij clubs als Napoli, Juventus en Chelsea en heeft in het verleden al samengewerkt met huidige Milan-spelers Ruben Loftus-Cheek en Álvaro Morata. Andere, maar volgens de krant minder voor de hand liggende opties, zijn Massimiliano Allegri en Igor Tudor. Tot slot wordt een alinea gewijd aan Edin Terzic. De 41-jarige Duitser vertrok afgelopen zomer bij Borussia Dortmund, dat hij even eerder verrassend naar de finale van de Champions League had geleid. Terzic was dinsdag aandachtig toeschouwer bij het duel met Liverpool, maar is géén kandidaat om het stokje van Fonseca over te nemen, zo bezweert de krant. "Hij is nu geen target voor Milan en ook geen concrete optie in de toekomst", leest het.

Eerste Serie A-trainer van het seizoen is al gesneuveld

Mocht (na) zondag het doek voor Fonseca vallen in Milaan, dan is hij niet de eerste trainer in de Serie A die dit seizoen sneuvelt. AS Roma 'gunde' clubicoon Daniele De Rossi woensdag de primeur. De oud-middenvelder, die in januari 2024 werd aangesteld als opvolger van José Mourinho, kreeg de rekening gepresenteerd voor een dramatische start van het seizoen. De Romeinen wonen dit seizoen nog niet (drie gelijke spelen, één nederlaag) en staan derhalve op de zestiende plaats in de competitie. Inmiddels is de Kroaat Ivan Juric, die tot afgelopen zomer bij Torino werkte, aangesteld als zijn opvolger.

