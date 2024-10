Mossou: 'Die club staat voor joker als ze hem nú al weg moeten sturen'

Sjoerd Mossou vindt dat Manchester United 'een beetje voor joker' zou staan als Erik ten Hag op korte termijn zou worden ontslagen. De toekomst van de Nederlandse trainer op Old Trafford was afgelopen zomer al onzeker, maar Ten Hag mocht tóch aanblijven en tekende zelfs een nieuw contract. Door de matige start van zijn derde seizoen in Engelse dienst wankelt de stoel van de Tukker echter opnieuw.

Ten Hag heeft de afgelopen drie seizoenen meer dan 600 miljoen euro uit mogen geven aan nieuwe spelers, maar de resultaten blijven vooralsnog achter bij die ongekende uitgaven. In de Premier League vindt de topclub zichzelf na zes speelronden terug op een schamele dertiende plaats, met maar zeven punten en een negatief doelsaldo van -3. Bovendien werd in de eerste speelronde van de Europa League, op eigen veld, gelijkgespeeld tegen Ten Hags oude liefde FC Twente. De druk voor de aankomende twee duels, donderdagavond bij FC Porto en komende zondag, staat er dan ook vól op bij United.

In de AD Voetbal Podcast zegt Mossou dat het zeker niet uit te sluiten is dat Ten Hag na de interlandperiode niet meer op de bank zit op Old Trafford. Toch zal de clubleiding er volgens de journalist niet happig op zijn om de Nederlander de laan uit te sturen: "Het is een beetje complex. Ze hebben in de zomer zijn contract verlengd, op Ibiza. Daarmee heeft INEOS, de nieuwe top van de club, zich volledig geconformeerd aan Ten Hag. Dus ook voor hen zou het eigenlijk een enorm gezichtsverlies zijn. Ze hebben van de toren geblazen dat United weer een professioneel geleide club worden. Het zou gedaan zijn met het hap-snapbeleid, het zou helemaal anders gaan. Dan sta je ergens natuurlijk een beetje voor joker als je hem nu al moet wegsturen. Het is niet zo dat de club dat zelf dolgraag wil, integendeel. Dus als ze de kans hebben om hem binnenboord te houden, dan zullen ze dat wel doen. Maar de vraag is of dat lukt", aldus Mossou.

Host Etienne Verhoeff vraagt vervolgens of de sportieve resultaten het resultaat zijn van een gebrek aan vertrouwen óf aan de tactiek van Ten Hag. "Het is altijd allebei, nooit alleen maar pech", meent Mossou. "Maar je moet gewoon constateren dat je na twee jaar meer mag verwachten, na alle investeringen die gedaan zijn. We hebben het vaak genoeg over alle problemen en complicaties bij de club, maar onder de streep wil je wel resultaat en ontwikkeling zien." Waar Ten Hag vorig seizoen nog - wat Mossou betreft terecht - kon wijzen op de bizarre hoeveelheid blessures waardoor zijn selectie werd geteisterd, gaat die vlieger op dit moment niet meer op. "Hij heeft best wel een elftal dat naar zijn hand is gezet. De excuses zijn wel een beetje opgeraakt, dat maakt het niet makkelijker. Zo'n wedstrijd als tegen Tottenham Hotspur, waarin je dramatisch speelt vanaf het begin, dat is gewoon een té diep dal. Als het vervolgens tegen Porto en Aston Villa niet verbetert, dan wordt het wel heel zorgelijk", vreest Mossou.

