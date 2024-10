Neville vreest met grote vrezen voor Ten Hag: ‘De druk op hem wordt ondraaglijk’

Gary Neville vreest dat Erik ten Hag op korte termijn wordt ontslagen bij Manchester United. De Nederlander is het huidige seizoen dramatisch van start gegaan en in de Engelse media neemt de druk op de oefenmeester toe. Neville, clubicoon van Manchester United, stelt dat Ten Hag zich nederlaag kan veroorloven in de thuiswedstrijd tegen Chelsea.

Manchester United bivakkeert momenteel op een zeer teleurstellende veertiende plaats in de Premier League. Na een knappe ommekeer tegen Brentford in eigen huis (2-1 winst) leek de ploeg van Ten Hag zich te herpakken, maar na de druk is weer als vanouds na de 2-1 nederlaag op bezoek bij West Ham United. Het hoofd van de Nederlander ligt opnieuw op het hakblok, nadat de clubleiding in de zomer nog het vertrouwen uitsprak in hem.

"Erik ten Hag vraagt om problemen” is Neville duidelijk bij Sky Sports. “We zitten niet meer in het begin van het seizoen, 25 procent van de competitie is gespeeld. Het niveau zal voor iedereen bij de club een grote zorg zijn. Ze staan ​​veertiende, ze hebben een fortuin uitgegeven. Ze spelen midweeks (tegen Leicester City in de EFL Cup, red.) maar het komt allemaal aan op het duel met Chelsea."

“Ieder team dat een beetje fatsoenlijk kan spelen, zal dit Manchester United verslaan”, concludeert Neville. “Chelsea heeft die kwaliteiten in delen van het veld en Manchester United is in gevaar. Ik denk niet dat er nog een keer verloren kan worden op Old Trafford. Ik denk dat nu het punt bereikt is waarop we ons echt zorgen moeten gaan maken.”

De excuses voor Ten Hag zijn op

Neville noemt bepaalde zaken waarover hij zich zorgen maakt bij The Red Devils. “De resultaten, het gebrek aan doelpunten, het gebrek aan goede prestaties. Het stapelt zich week na week op”, vervolgt de analist, volgens wie de excuses op zijn. “Ze blijven kansen missen. Het zijn vooral de spelers die de laatste paar seizoenen zijn aangetrokken.”

Druk op Ten Hag ondraaglijk vanwege veertiende plaats

“Het is een ontnuchterende tijd, want het gevoel was goed na het winnen van de FA Cup en de investeringen. Het ziet er nu naar uit dat het weer helemaal fout gaat. Het komt op het punt dat de druk op Ten Hag ondraaglijk wordt, puur vanwege de positie in de competitie. Ik bedoel, het is Manchester United. Je kunt niet veertiende staan in de competitie. Dat kan misschien na een of twee wedstrijden, maar niet na negen of tien wedstrijden”, besluit hij kritisch.

