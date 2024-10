Ten Hag moet vrezen voor ontslag: ‘De laatste keer degradeerde Manchester United’

De Engelse media verwachten dat Erik ten Hag geen lang leven meer beschoren is als trainer van Manchester United. The Red Devils gingen na een dubieuze strafschop met 2-1 onderuit op bezoek bij West Ham United. Na negen competitiewedstrijden is Manchester United terug te vinden op een uiterst teleurstellende veertiende plek, waardoor er in Engeland alweer druk aan de stoelpoten van Ten Hag wordt gezaagd.

Hoewel de nederlaag van Manchester United tot stand kwam door een controversiële strafschop, die door Jarrod Bowen werd binnengeschoten, ontkomt Ten Hag niet aan kritiek. “Nu United slechts eenmaal zegevierde in zijn laatste acht wedstrijden, zullen er ongetwijfeld weer vragen komen over de toekomst van Ten Hag”, aldus de BBC.

Artikel gaat verder onder video

The Telegraph verwacht dat de kop van de Nederlander gaat rollen na deze nederlaag. “Als het overlijdensbericht van Erik ten Hags tijd als trainer van Manchester United wordt geschreven, zou deze wedstrijd als bewijsstuk A kunnen dienen”, klinkt het. “Hoe ze het voor elkaar kregen om hier voor de derde keer onder zijn leiding te falen, is tekenend voor de tijd dat hij de leiding had op Old Trafford.”

LEES OOK: Erik ten Hag is zichtbaar radeloos: 'Dit is onmogelijk! Écht ongelooflijk, een leeg doel!'

Manchester United disfunctionele club

Wel zag de krant Manchester United, vooral voor rust, dominant voor de dag komen. “Manchester United begon slim, georganiseerd, snel en vindingrijk. Ze verplaatsten de bal op tempo”, is The Telegraph lovend. Een ‘armoedig en ongecoördineerd’ West Ham United was rijp voor de slachting en gaf het balbezit weg alsof het ‘een besmettelijke ziekte’ was. “Maar het feit dat de ploeg van Ten Hag hier op de een of andere manier wist te verliezen, zegt alles wat je moet weten over de huidige staat van deze disfunctionele club.”

Ook The Athletic vreest voor de toekomst van Ten Hag. “Manchester United was veel beter dan West Ham United, maar dit resultaat voert de druk op Erik ten Hag alleen maar op, ook al kwam het met veel tegenslag. Desondanks staat United 14e in de Premier League, met slechts acht doelpunten in negen wedstrijden, en dat is duidelijk lang niet goed genoeg en geeft de clubleiding op Old Trafford reden tot nadenken.”

LEES OOK: Wederom bijval voor Ten Hag: 'Wat ik belangrijk vind, is dat ze vertrouwen in de trainer houden'

Herhaalt de geschiedenis zich voor Manchester United?

Alsof de teleurstellende veertiende plaats nog niet genoeg is voor The Red Devils, haalt het medium ook nog een uiterst pijnlijke statistiek aan. “De laatste keer dat United op minder dan negen goals stond na negen wedstrijden, was in het seizoen 1973-74. De club degradeerde toen aan het einde van het seizoen”, valt er te lezen.

Denk je dat Erik ten Hag het seizoen afmaakt bij Manchester United? Laden... 26.4% Ja 73.6% Nee 662 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Zorgen voor Ten Hag: Manchester United doet navraag naar potentiële opvolger’

Manchester United heeft navraag gedaan naar een andere trainer, weet Florian Plettenberg van het Duitse Sky.