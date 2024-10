‘Aanvoerder-onwaardige’ Haaland gaat diep door het stof: ‘Dat was heel slecht van mij’

is op Instagram diep door het stof gegaan na de 5-1 nederlaag van Noorwegen tegen Oostenrijk. De aanvoerder van de Noren had niet de behoefte om de journalisten te woord te staan na de afstraffing en ging direct de bus in. Dit kwam hem in de Noorse media op felle kritiek te staan.

Noorwegen had in het Nations League-duel tegen Oostenrijk weinig in te brengen, al stond er halverwege een 1-1 tussenstand op het scorebord. Haaland werd in het duel aan banden gelegd door Feyenoord-verdediger Gernot Trauner en zijn collega-verdediger Philipp Lienhart. De topschutter van Manchester City, die Trauner mogelijk op 26 november opnieuw tegenkomt, kwam nauwelijks in het spel voor en verscheen dan ook niet op het scorebord.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Haaland op 24-jarige leeftijd al Noors topscorer aller tijden en scoort ook naast het veld

Oostenrijkse media zagen dat hun nationale ploeg, die onder leiding van Ralf Rangnick ook een uitstekend EK speelde, de Noren ‘met huid en haar opvrat’. In Noorwegen was de teleurstelling groot. De aanwezige Noorse journalisten wilden dolgraag een reactie van aanvoerder Haaland, die geen zin had om zijn zegje te doen. “Erling, je stopt wel even, toch?”, riep een journalist van het Noorse VG nog, maar de spits stopte niet.

Via Instagram kwam Haaland vervolgens met een reactie op het negeren van de pers. “Sorry, iedereen. Dat was heel slecht van mij. In november gaan we voor zes punten”, plaatste hij op het sociale medium. Het kwaad was al geschied, want in de Noorse media kreeg de topspits er flink van langs.

LEES OOK: Theo Janssen vindt Brian Brobbey beter dan wereldster

Haaland krijgt flinke kritiek

“Het is een schande”, foeterde NRK-analist en voetballer Kristoffer Løkberg tegenover VG. “Als er iemand is van wie je wil horen na zo'n vreselijke inzinking, is het de aanvoerder. Die rol vergt iets extra's. Dan moet je er ook gaan staan. Als je aanvoerder bent, moet je daar staan en iets zeggen, zo simpel is het. Dit is aanvoerder-onwaardig.”

Prima uitgangspositie voor Noorwegen

Noorwegen staat er ondanks de keiharde nederlaag tegen Oostenrijk in de Nations League B nog prima voor. De Noren hebben net als Oostenrijk en Slovenië zeven punten behaald uit vier wedstrijden. Kazachstan staat stijf onderaan in de groep met slechts één punt. In november gaat Noorwegen op bezoek bij Slovenië, waarna er een thuisduel wacht met Kazachstan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Privé dreigt met meer onthullingen over Bas Nijhuis, hint ook naar schandaal bij Vandaag Inside

Evert Santegoeds, hoofdredacteur van Privé, heeft geen goed woord over voor Bas Nijhuis en Vandaag Inside.