Ochtendkranten: Oranje pakt ‘dikverdiend’ punt in ‘belediging voor Neeskens en Puskas’

Het Nederlands elftal heeft vrijdagavond niet weten te winnen op bezoek bij Hongarije (1-1). De ochtendkranten zagen dat Oranje het erg lastig had in Boedapest, maar uiteindelijk ternauwernood alsnog een punt uit het vuur sleepte.

Het Algemeen Dagblad zag de mannen van Ronald Koeman ‘met de schrik vrijkomen’. “Op een frustrerende avond dreigde het Nederlands elftal vast te lopen op een Hongaarse knokploeg”, leest het. “Opgelucht, maar plezier beleefde Oranje amper op een lelijke voetbalavond.” Tien minuten voor tijd kreeg Virgil van Dijk zijn tweede gele kaart. “Dat leek de wedstrijd definitief op slot te gooien, maar dankzij de gelijkmaker blijft Oranje alsnog op koers voor een plek in de kwartfinale.” Dumfries kopte de bal ‘op hartstocht’ tegen de touwen, waardoor Nederland ‘op het tandvlees’ een punt pakte.

Volgens De Telegraaf moest Oranje in Boedapest vooral ‘ploeteren’, maar de krant spreekt wel van een ‘verdiend punt’. “De slordige ploeg van Koeman wist zich ondanks een groot veldoverwicht lang geen raad met de muur die de Hongaren optrokken. Op basis van een grote dosis wilskracht pakte het tiental van Nederland alsnog een dikverdiend en kostbaar punt.” Dat Oranje na een half uur spelen op achterstand kwam, had het volgens de ochtendkrant vooral aan zichzelf te danken. “Oranje speelde te stroperig en onzorgvuldig om het gastland de duimschroeven aan te draaien”, leest het.

“Gekmakend vervelend als kijkspel”, luidt het oordeel van De Volkskrant over het duel tussen Hongarije en Nederland. “De wedstrijd was een belediging voor de met een kort applaus herdachte Johan Neeskens. Een belediging voor de diepgang van Neeskens, diens loopvermogen of zijn plezier in het spel.” Daarnaast ziet de krant het duel ook als belediging voor Ferenc Puskas, de Hongaarse legende. “Creativiteit, geslaagde dribbels, het waren zaken waarvan alleen viel te dromen vrijdag. Typerend voor de afgang was de rode kaart voor aanvoerder Virgil van Dijk in de slotfase, na twee keer geel.”

