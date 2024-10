PSG-spelers 'opgelucht' door vertrek Mbappé: 'Sfeer is verbeterd nu die tiran weg is'

Wie denkt dat men bij Paris Saint-Germain nog altijd in rouw is om het vertrek van sterspeler naar Real Madrid, komt bedrogen uit. Volgens Foot Mercato heerst er juist 'opluchting' nu de 25-jarige aanvaller - en in zijn kielzog zijn moeder én zaakwaarnemer Fayza Lamari - niet langer in Parijs resideren.

Afgelopen zomer kwam na zeven seizoenen - en zes Franse titels - een einde aan de samenwerking tussen PSG en Mbappé. De aanvaller, die in die periode met niet minder dan 256 doelpunten clubtopscorer aller tijden werd, maakte gebruik van zijn transfervrije status om over te stappen naar Real. Zijn vertrek is ontaard in een vechtscheiding, waarbij de clubleiding van PSG vooralsnog weigert een bedrag van 55 miljoen euro (!) aan bonussen en achterstallig salaris over te maken aan de vertrokken sterspeler.

Het vertrek van Mbappé heeft de sfeer in de kleedkamer van PSG goed gedaan, schrijft bovengenoemd medium. "Zijn voormalig ploeggenoten blijven discreet over het onderwerp. Hoewel hij over het algemeen gewaardeerd werd, waren sommige spelers volgens onze informatie opgelucht door zijn vertrek. Ze voelen nu minder druk rond de club en sommigen voelen zich minder bespied in hun acties, of ze hem wel of niet aanspeelden." Vooral onder zijn voormalige collega-aanvallers zou dat sentiment leven.

Moeder Mbappé omschreven als 'tiran'

Naast Kylian en zijn jongere broertje Ethan (17), die zijn carrière vervolgde bij LOSC Lille, is men in Parijs nu óók verlost van Fayza Lamari, de moeder én zaakwaarnemer van het duo. "Lamari was niet erg populair in Parijs", leest het. "De entourages van andere spelers hebben veel problemen met haar gehad. Sommigen omschrijven haar zelfs als een 'tiran'. Maar sinds ze weg is, is het klimaat gekalmeerd en de sfeer een stuk beter. In de VIP-ruimte voor de naasten van de spelers wordt nu weer zonder problemen met elkaar gekletst en informatie uitgewisseld", leest het.

