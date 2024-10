Opstelling PSV: Bosz verrast met twee wijzigingen in voorhoede

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor het thuisduel met PEC Zwolle bekendgemaakt. De oefenmeester verrast met een basisplaats voor Ricardo Pepi, wat ten koste gaat van Luuk de Jong. Het duel in Eindhoven begint zaterdag om 18.45 uur.

PSV mikt er zaterdagavond op om ook het tiende duel in de Eredivisie winnend af te sluiten, wanneer PEC Zwolle op bezoek komt. De nog altijd foutloze koploper leefde met een goed gevoel naar het treffen in eigen huis toe, aangezien dinsdagavond in de Champions League een knap gelijkspel werd geboekt op bezoek bij Paris Saint-Germain.

Voor de wedstrijd van zaterdag wijzigt Bosz zijn elftal op drie plekken ten opzichte van het midweekse duel. In Parijs werden de backposities ingevuld door Matteo Dams en Mauro Júnior. Rick Karsdorp ontbrak dinsdag met een blessure, maar is weer fit en mag direct in de basis starten. Daardoor belandt Mauro op de bank. Voorin is er een basisplaats voor Ivan Perisic, die de met zijn vorm worstelende Johan Bakayoko naar de bank verdringt. Ook Pepi mag zijn kunsten vanaf het begin laten zien, waardoor De Jong op de bank plaatsneemt.

Opstelling PSV

Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Tillman, Saibari, Til; Perisic, Pepi, Lang.

