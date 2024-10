Feyenoord en FC Twente maken opstellingen bekend, Van Wolfswinkel ontbreekt door privéomstandigheden

De opstelling van Feyenoord voor het duel met FC Twente van zondagmiddag is bekend. Trainer Brian Priske van Feyenoord voert geen wijzigingen door ten opzichte van de gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Girona (2-3). Het duel begint om 14.30 uur in De Kuip.

Na afloop van het duel in Girona waren er met Dávid Hancko en Jordan Lotomba nog wel twee verdedigers die last hadden van pijntjes. Vrijdagmiddag op de persconferentie liet Priske weten dat het tweetal die dag niet had meegedaan aan de groepstraining, maar een hersteltraining en een individueel programma had afgewerkt. De oefenmeester kan het tweetal uiteindelijk ‘gewoon’ inzetten.

Wie nog niet inzetbaar is, is Bart Nieuwkoop. Door de blessure van de rechtsback lijkt het erop dat Lotomba voorlopig nog zeker is van zijn basisplaats. Ook Calvin Stengs is nog altijd niet terug van zijn blessure. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler raakte eind augustus geblesseerd. Op de rechtsbuitenpositie kiest Priske andermaal voor Ibrahim Osman.

FC Twente-trainer Joseph Oosting voert wel een wijziging door. Voorin speelt Daan Rots in plaats van Ricky van Wolfswinkel, die vanwege privéomstandigheden ontbreekt in de wedstrijdselectie. Verder staan dezelfde spelers op het veld als donderdag tegen Fenerbahçe (1-1).

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Bueno; Milambo, Hwang, Timber; Osman, Ueda, Paixão.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap, Steijn; D. Rots, Lammers, Van Bergen.

