‘Oranje-beul Andrés Iniesta (40) hangt voetbalschoenen aan de wilgen’

Andrés Iniesta gaat op veertigjarige leeftijd stoppen met voetballen, zo weet het Spaanse Relevo. De matchwinner in de WK-finale van 2010 zal zijn voetbalpensioen over een week, op 8 oktober, aankondigen. Dat is een verwijzing naar zijn iconische rugnummer 8.

Iniesta begon zijn carrière bij Barcelona, dat hem in de zomer van 1996 oppikte bij Albacete Balompi. In december 2002 mocht hij van Louis van Gaal op achttienjarige leeftijd debuteren in het met 0-4 gewonnen duel met Mallorca. In de daaropvolgende jaren kwam de middenvelder 674 keer in actie voor de Catalanen, waarin hij 57 treffers maakte en 135 assists gaf. Met Barça werd Iniesta negen keer landskampioen, wist hij vier keer de Champions League te winnen en legde hij drie keer beslag op de Wereldbeker voor clubs.

In de zomer van 2018 liet de Spanjaard Barcelona achter zich voor een avontuur bij het Japanse Vissel Kobe. Na vijf jaar op het Aziatische eiland trok Iniesta naar Emirates Club in de Verenigde Arabische Emiraten. Na een seizoen had de middenvelder het daar gezien, waarna hij sinds afgelopen zomer zonder club zit. Nu gaat de 131-voudig international zijn afscheid van het betaald voetbal aankondigen.

Gouden generatie van Spanje

Met 131 interlands tussen 2006 en 2018 vormde Iniesta een belangrijke schakel in de gouden generatie van Spanje. Met Iniesta op het middenveld wist het Iberische land in zowel 2008 als 2012 de Europese titel te veroveren. Het hoogtepunt van de carrière van de middenvelder vond echter plaats in 2010. In de WK-finale tegen Nederland maakte Iniesta in de slotfase van de verlenging de enige treffer van de wedstrijd, waarmee hij Spanje naar tot dusver de enige wereldtitel schoot.

