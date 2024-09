Kroos reageert uiterst cynisch op nieuws over blunder die zijn carrière beëindigde

reageert cynisch op het nieuws dat de UEFA in een intern document toegeeft dat Duitsland in de kwartfinale van het Europees Kampioenschap in eigen land een zuivere strafschop is onthouden. Verdediger van de latere kampioen Spanje maakte vlak voor het einde van de verlenging hands in zijn eigen strafschopgebied, maar de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor liet dat onbestraft.

Ook de VAR van dienst, Taylors landgenoot Stuart Atwell, besloot niet in te grijpen. De stand bleef derhalve 1-1, maar amper drie minuten later kreeg Duitsland het deksel op de neus toen invaller Mikel Merino de beslissende 2-1 in Spaans voordeel liet aantekenen. Daarmee kwam niet alleen een einde aan de Duitse droom van een Europese titel in eigen land, maar ook aan de imposante carrière van Kroos. Die had voorafgaand aan het toernooi al laten weten dat het EK zijn laatste kunstje als profvoetballer zou betekenen.

Uit documenten in handen van het Duitse Sportschau blijkt drie maanden na dato dat de UEFA intern inmiddels heeft geconcludeerd dat het een fout was om de handsbal van Cucurella onbestraft te laten. "In dit geval stopt een verdediger het schot op doel met zijn arm, die niet dicht langs het lichaam hangt. Daardoor maakt hij zich groter. Er had dus een strafschop gegeven moeten worden", citeert het medium uit een document dat circuleert op de burelen van de Europese voetbalbond - die overigens nog altijd niet met een officiële reactie is gekomen.

"Het heeft hen drie maanden gekost om te beseffen dat het hands was, wat iedereen direct al zag", citeert BILD de reactie van Kroos tijdens een tv-optreden op maandagavond. "Dat kalmeert mij enorm", vervolgt het clubicoon van Real Madrid. "Maar bedankt, het was niet zo belangrijk en het geeft mij een goed gevoel. Mag ik me nu dan Europees kampioen noemen?", vervolgt Kroos cynisch. "Ik geloof het niet", geeft de middenvelder in ruste zelf het antwoord.

