Perez in dubio over Lang: ‘Hoe ver mag dat gaan van een club?’

Kenneth Perez kijkt momenteel met gemengde gevoelens naar . De ESPN-analist geniet van de prestaties van de PSV-aanvaller op het veld, de randzaken kunnen hem echter niet bekoren. Zo bracht Lang vorige week samen met Ronnie Flex het nummer ‘Damage’ uit.

“Ik ben totaal niet geïnteresseerd in de zanger Noa Lang, wel in de voetballer”, steekt Perez van wal bij Dit was het Weekend op ESPN. Wel is de voormalig van PSV, Ajax en FC Twente blij met de terugkeer van Lang op het veld. “Ik denk dat hij wel heel diep heeft gezeten. Ik moet ook zeggen: al die onzin die hij doet na een goal… Ik ben allang blij dat hij eindelijk over die dip heen is. Ik ben al blij om hem op het veld te zien en ouderwetse bluf te hebben.”

Als het aan Perez ligt, dan richt Lang zich gewoon op het voetballen. “Al die onzin hoeft van mij niet, al die aandacht die hij graag wil. Ik ben zo blij om te zien dat hij eindelijk, ook na die openhartige interviews die hij heeft gegeven over hoe diep hij heeft gezeten, dat hij daar bovenop is gekomen.”

Het valt de analist wel op dat de excentrieke buitenspeler flink de aandacht opeist. “Het is heel erg: ik, ik, ik, ik. Het blijft toch een teamsport, maar het is heel erg ik, ik, ik. Hij moet de aandacht krijgen en promotie van zijn nevenactiviteiten. Hoe ver mag dat gaan van een club? Dat snap ik wel, maar het is en blijft toch een teamsport.”

Daarnaast vindt Perez dat Lang bij zichzelf ten rade moet gaan. “Het enige wat hij zichzelf moet afvragen: hij vindt zichzelf heel erg goed. Hij is ook goed en niemand in Europa kan hem afstoppen zegt hij. Maar het enige wat hij zich moet afvragen: hij is 24, hij heeft in twee kleine competities gespeeld; hoe kan het dat de grote competities niet aan hem trekken?”

El Ahmadi vindt dat het gedrag van Lang niet veel uitmaakt

Collega-analist Karim El Ahmadi stoort zich, in tegenstelling tot Perez, niet zo zeer aan he gedrag van Lang. “Ik vind het niet een heel groot probleem wat hij doet”, haakt hij in. “Ik vind dat je moet presteren op het veld en dat doet hij op dit moment. Ook die tijden met Memphis Depay, dat hij met een hoedje kwam. Wat maakt het uit?”

