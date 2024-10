Peter Bosz geeft, dag na tuchtzaak, zeer opvallend interview aan ESPN

Peter Bosz lijkt zich nog steeds te hebben voorgenomen om, na zijn uitspraken over Danny Makkelie, zijn antwoorden in interviews kort te houden. De trainer van PSV was zaterdagavond, voorafgaand aan het duel met AZ, opvallend kortaf in het interview met ESPN-verslaggever Wouter Bouwman.

Bosz kreeg allereerst de vraag hoeveel zin hij heeft in de wedstrijd. “Heel veel zin”, luidde zijn antwoord. Enkele andere vragen beantwoordde hij ook kort. Zo kreeg hij de vraag waarom Ivan Perisic op de bank zit. “Omdat ik vandaag Noa (Lang, red.) wil laten spelen”, zei Bosz. Op de vraag wat hij van AZ verwacht, volgde het antwoord: “Dat ze gaan proberen te winnen.”

Bouwman merkte aan het eind van het interview op dat Bosz ‘het probeert kort te houden’. “Oh, ja, vind je?”, zei Bosz. “Daar had jij je op ingesteld, of niet?” Bouwman ontkende dat. “Nee hoor. En ja, ik vind dat je vrij kort antwoordt, ook op open vragen. Maar goed, dat moet je zelf weten.” Bosz zei dat de korte antwoorden ‘misschien duidelijker’ zijn. “Als het niet zo ingewikkeld is, dan is het niet zo ingewikkeld.”

Na het interview zei ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen dat Bosz in ieder geval geen geschikte gast zou zijn voor het programma Zomergasten. Collega Aletha Leidelmeijer vulde aan: “Gisteren was hij nog korter van stof. Maar dit lijkt een nieuwe houding.”

Marciano Vink zegt dat Bosz, naar zijn idee, zichzelf heeft voorgenomen om niks meer te zeggen. Dat begrijpt de analist ook wel. “Het is toch van de zotte dat je, als je iemand ‘niks’ vindt, gestraft wordt? Ik zou ook een beetje op m’n pik getrapt zijn en voor de camera staan met het gevoel: zoek het maar uit.”

