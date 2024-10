Portugese media vinden dat Sporting in tweede helft is bestolen tegen PSV

Portugese media vinden dat PSV mag balen van het resultaat tegen Sporting Portugal, maar vinden dat Sporting Portugal voornamelijk mag balen van een beslissing van de scheidsrechter. had volgens voormalig scheidsrechter Duarte Gomes namelijk van het veld gemoeten met een rode kaart, wat de wedstrijd had kunnen kantelen.

Er klinkt in de Portugese kranten lof voor de manier waarop PSV voor de dag is gekomen tegen de regerend landskampioen van Portugal: "Het duel tussen de grote leiders van de Portugese en Nederlandse competitie leek in het voordeel van PSV uit te vallen. Ze waren scherper en meer vastberaden in hun voetbal. Sporting werd verrast door de kracht van de thuisploeg', zo analyseerde Público na afloop van de wedstrijd in het Philips Stadion.

Ryan Flamingo 'vernietigt'

Artikel gaat verder onder video

A Bola richt zich met lovende woorden tot Ryan Flamingo, die na een aantal moeizame optredens in de Eredivisie heel verdienstelijk voor de dag kwam in Eindhoven: 'Flamingo vernietigt Gyökeres', valt er te lezen. "Iedereen die op zijn identiteitskaart de leeftijd van 21 heeft zien staan, zal hebben gedacht dat hij het moeilijk zou krijgen tegen Gyökeres, een van de sterkste aanvallers in het Europese voetbal. Maar Flamingo beefde niet en nam de uitdaging met plezier aan. Hij verdient een grote pluim", besluit de krant.

LEES OOK: PSV mist enorm veel kansen tegen Sporting, tóch krijgt Peter Bosz na afloop kritiek

Rode kaart voor Malik Tillman

Voormalig scheidsrechter Duarte Gomes vindt dat Sporting Portugal in het tweede bedrijf bestolen. Dat heeft alles te maken met een rode kaart die de arbitrage over het hoofd zou hebben gezien. Malik Tillman had volgens de 51-jarige Portugees van het veld gemoeten, kort nadat hij in de 64e minuut geel kreeg: "Hij raakte het been van Trinção en had bestraft moeten worden met zijn tweede gele kaart - en dus rood."

Zie hieronder het desbetreffende moment van Tillman in beeld:

© Ziggo Sport