Priske verdedigt Feyenoord na verlies tegen Ajax: 'Kijk maar naar de statistieken'

Brian Priske constateerde na afloop van Feyenoord - Ajax (0-2) dat de Rotterdammers het in veel facetten beter deden dan de ploeg van Francesco Farioli. Toch viel de score de Amsterdamse kant op.

Op de persconferentie werd Priske gevraagd of hij zijn team ook wat vermoeid vond ogen. "Ik heb de fysieke statistieken nog niet gezien, dus dat weet ik niet. Maar bij alle andere statistieken scoren we hoger (dan Ajax, red.)."

De Deense oefenmeester vertelt vervolgens waarin Feyenoord hogere ogen gooide dan Ajax. "Balbezit, indribbelen van de zestien van de tegenstander, schoten op doel, grote kansen, hoger xG. Daar scoren we allemaal hoger in, maar het scorebord liegt nooit. Zij pakten de momenten die ze kregen. Als wij dat hadden gedaan, hadden we mogelijk voort kunnen borduren op de energie van het publiek. Maar wij pakten die momenten niet."

Feyenoord had woensdag bijna 60% balbezit en schoot vijftien keer in de richting van Remko Pasveer. Daarvan belandden twee schoten ook daadwerkelijk tussen de palen. De Expected Goals-verhouding viel inderdaad ook in het voordeel van de Rotterdammers uit: Feyenoord had na het duel 1,37 xG bij elkaar gevoetbald, terwijl dat getal bij Ajax 0,63 bedroeg. Toch moet daarin ook de game state worden meegenomen, aangezien de ploeg van Farioli na een vroege 0-2 voorsprong niet meer zozeer hoefde (en wilde) aanvallen.

