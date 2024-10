Privé doet navraag bij Wilfred Genee, die in alle toonaarden zwijgt

Er lijkt meer schuil te gaan achter de afwezigheid van Özcan Akyol bij Vandaag Inside. Presentator Wilfred Genee en ook Akyol zelf spreken zich er niet over uit, vertelt presentator Jordi Versteegden van de podcast Strikt Privé. Ook showbizzjournalist Evert Santegoeds denkt ‘dat er wat speelt’.

Akyol lijkt niet meer tot de vaste kern van Vandaag Inside te behoren. De schrijver annex columnist is al sinds 2 september niet meer uitgenodigd bij het programma. De afgelopen weken bleek in meerdere uitzendingen al dat er spanningen zijn tussen Akyol en de vaste tafelheren Johan Derksen en René van der Gijp.

“Hij heeft de grootste blunder uit zijn carrière begaan door te beginnen over het filmpje van Matthijs van Nieuwkerk, dat er niet bleek te zijn”, zegt Santegoeds, hoofdredacteur van weekblad Privé, in de podcast Strikt Privé. “Het filmpje dat er wel bleek te zijn, was helemaal niet zo erg. Er is toch blijvende schade aangericht, denk ik.”

“De koppige manier waarop hij ermee bleef omgaan werd hem ook niet in dank afgenomen. Het werkt gewoon niet. Als ik hem nu zie, denk ik: wat ben je nou eigenlijk?! Een backstabber eerste klas. Ik vind het geen gemis ook, moet ik zeggen”, haalt Santegoeds uit. Daarna reageert Versteegden: “Ik heb Eus (Akyol, red.) en Wilfred ook even geappt. Normaal gesproken krijg ik dan meteen reactie, maar hier blijven ze opvallend stil.” Santegoeds concludeert: “Dan is er wat.”

Dat er enige spanningen zijn tussen Akyol en de vaste tafelgasten, bleek wel in de uitzending van 19 september. Johan Derksen verweet Akyol toen slijmgedrag richting andere talkshows. “We hebben hier ook wel eens mensen aan tafel gehad – ik zal geen namen noemen – die dan een talkshow helemaal de hemel in gingen prijzen... En een dag later zat hij er!”, zei Derksen, waarna René van der Gijp bevestigde dat hij doelde op Akyol.

Derksen schold Akyol uit

Derksen haalde op 25 september nog maar eens uit naar Akyol vanwege zijn vele talkshowoptredens. “Het is niet omdat hij eerst hier zat, maar Eus wordt wel een beetje een hoer van zichzelf, hè? Die gaat werkelijk óveral zitten, álles doet ie aan mee. Als er geld te verdienen is, dan staat Eus als eerste vooraan."

