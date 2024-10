Perisic stuurde na PSV-transfer hilarisch bericht naar Karsdorp

Toen op 18 september bij PSV tekende, kon hij het niet laten om Rick Karsdorp, zijn nieuwe ploeggenoot, een plagend berichtje te sturen. Het duo kent elkaar al langer, de twee kunnen het goed vinden.

Vorig seizoen speelde Perisic nog voor Hajduk Split, de club waar zijn voetbalcarrière begon. Maar tussen de twee periodes in de Kroatische stad speelde hij voor veel clubs, waaronder in de Serie A. In totaal speelde hij zes jaar voor Inter. Daar kwam hij Karsdorp, als speler van AS Roma, meermaals tegen. "Ik ken hem goed", zegt Karsdorp in een interview met Voetbal International. "Ik heb vaak tegen hem gespeeld, en dan was hij mijn directe tegenstander."

Dik twee weken nadat Karsdorp voor PSV had getekend, kreeg hij van Perisic een berichtje. "Je kunt eindelijk rustig slapen, want we worden teamgenoten bij PSV. We hoeven niet meer tegen elkaar te spelen", stond er. Karsdorp reageert: "Dat was heel leuk. We kwamen elkaar vaak tegen in het veld."

Het duo kan al langere tijd goed met elkaar overweg. "Ik ben heel goed met Edin Dzeko en dat is ook zijn maatje. Dus bij wedstrijd tegen elkaar was er altijd wel een momentje dat we even een gesprekje hadden."

