PSV houdt alvast rekening met vertrek sterkhouder

Bij PSV gaat men ervan uit binnenkort gaat vertrekken, zo schrijft Voetbal International. De controleur staat er bij verschillende grote clubs erg goed op, waardoor een transfer realistisch is. Doordat de Oranje-international eigenlijk onmisbaar is, zal PSV nu al moeten nadenken over een opvolger.

Schouten maakte in de zomer van 2023 de overstap van Bologna naar PSV, waar hij zich al snel ontpopte tot sterkhouder in het team van Peter Bosz. “Schouten is als intelligente controleur op het middenveld eigenlijk onmisbaar voor PSV”, schrijft Voetbal International. “Tegen Sporting tikte de international een heel hoog niveau aan en was hij met Flamingo dé uitblinker. Met Schouten in het team hoeft Bosz zich eigenlijk geen zorgen te maken over de organisatie in het veld. Die wordt door zijn controleur zorgvuldig bewaakt.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV negeert ‘een van de grootste talenten van Nederland’ en krijgt dringende boodschap

Toch zal PSV niet eeuwig van Schouten kunnen genieten, aangezien de middenvelder zich in de kijker heeft gespeeld bij verschillende grote Europese clubs, waaronder FC Barcelona. “Earnest Stewart zal daardoor inmiddels goed nadenken wie Schouten straks kan vervangen.” Een van de opties heeft Bosz met Joey Veerman al in zijn selectie. “Maar de 6-positie heeft zeker niet de voorkeur van de Volendammer.”

LEES OOK: Perisic stuurde na PSV-transfer hilarisch bericht naar Karsdorp

Ook Tygo Land zou op termijn de vervanger van Schouten kunnen worden. “Hoewel hem grote kwaliteiten worden toegedicht, is de middenvelder met achttien jaar ook nog erg jong. Bosz acht hem op dit moment nog niet klaar om een prominente rol in het eerste elftal van PSV te spelen.” Het lijkt dus aannemelijk dat de Eindhovenaren zich bij een vertrek van Schouten op de transfermarkt zullen melden.

Vind jij dat PSV Jerdy Schouten moet laten gaan als een grote club zich meldt? Laden... 66% Ja, voor de juiste prijs 11.3% Nee, hij is onmisbaar 22.7% Alleen als er een goede vervanger is 194 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Harde klap voor PSV-fans: trip naar Paris Saint-Germain wordt verboden

PSV-supporters mogen op 22 oktober niet bij het uitduel met Paris Saint-Germain zijn.