Quinten Timber staat versteld: 'Hij is enorm goed, dat is Champions League-niveau'

is blij met de overwinning van Feyenoord, maar is niet te spreken over het spel van de Rotterdammers. De aanvoerder van Feyenoord geeft toe zelf niet prettig gespeeld te hebben en zag zijn team aan de bal nog vaak foute keuzes maken. Over één man is Timber wél vol lof: .

In gesprek met presentator Jan Joost van Gangelen begint Timber na de 2-1 overwinning op FC Twente wat geïrriteerd aan zijn interview bij ESPN: "Ik zit nu nog wat hoog in m'n emotie. Ik was wat geïrriteerd tijdens de wedstrijd. Dat lag vooral aan mezelf. Ik kwam niet lekker in de wedstrijd. Maar uiteindelijk ben ik blij, want we hebben zulk soort wedstrijden dit seizoen al vaak genoeg weggegeven", weet de middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Massale walging om Feyenoord-fans: 'Om je kapot te schamen, misselijkmakend'

Wat er niet goed ging in De Kuip is volgens de dynamische middenvelder van de Rotterdammers de manier van druk zetten op de tegenstander: "In de eerste 15 tot 20 minuten was het druk zetten niet goed. Dan kan iedereen goed voetballen tegen je, zeker Twente. In de tweede helft was dat veel beter", legt de 23-jarige voetballer uit. "Dat pakten we na rust goed op. Ook wonnen we meer tweede ballen."

Hwang maakt indruk

Een kritische Timber besluit vervolgens nog wel een compliment uit te delen. De prestaties van nieuwkomer Hwang maken indruk op de aanvoerder van de Rotterdammers; "Hij is er pas net bij, maar pakt het meteen op. Hij is heel goed in de communicatie en snapt dingen meteen. Hij coacht ook veel. Het is een enorm goede speler, tweebenig ook, en ik ben blij dat hij erbij is", benadrukt Timber. "Als ik praat over hoge intensiteit, is hij het voorbeeld daarvan. Dat is Champions League niveau."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Martijn Krabbendam verrast: 'Hij is een raadsel, echt heel apart'

Journalist Martijn Krabbendam spreekt zijn verbazing uit over een speler van Feyenoord.