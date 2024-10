Rampzalig moment van Mats Wieffer wordt Brighton fataal: ‘Oh, Mats Wieffer! Oi, oi, oi!’

heeft een uiterst vervelende middag achter de rug met Brighton & Hove Albion. De Oranje-international leidde in de 93ste minuut van de wedstrijd met slordig balverlies een late gelijkmaker in tegen Wolverhampton Wanderers: 2-2.

Wieffer begon bij Brighton op de reservebank, maar mocht in de tachtigste minuut als invaller alsnog minuten maken. De thuisploeg leidde op dat moment met 2-0 door doelpunten van Danny Welbeck en Evan Ferguson.

LEES OOK: Wieffer baalt achteraf van keuze bij Feyenoord: 'Is mijn eigen fout geweest'

In de slotfase van de wedstrijd ging het echter helemaal mis voor Brighton en Wieffer. Eerst maakte Rayan Aït-Nouri in minuut 88 de aansluitingstreffer uit een hoekschop en vijf minuten later schoot Matheus Cunha Wolverhampton zelfs langszij.

Wieffer vertolkte een negatieve hoofdrol bij de gelijkmaker van Cunha. De Nederlandse middenvelder stormde met drie teamgenoten op het doel van Wolverhampton, maar verspilde de bal vervolgens slordig met een breedtepass. Wolverhampton kon daardoor overnemen en uit de tegenaanval scoren via Cunha. “Oh Mats Wieffer! Oi, oi, oi!”, luidde het commentaar van Viaplay na het doelpunt.

Brighton geeft in de slotfase een 2-0 voorsprong weg. Mats Wieffer geeft een dramatische bal en uit de tegenaanval schiet Matheus Cunha de 2-2 binnen 🐺#ViaplayVoetbal #PremierLeague #BHAWOL — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 26, 2024

