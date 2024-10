Van der Gijp en Derksen speculeren over bizarre doodsoorzaak van Johan Neeskens: ‘Respectloos, nare mensen’

René van der Gijp en Johan Derksen hebben donderdagavond een slechte beurt gemaakt bij veel kijkers van Vandaag Inside. De oud-voetballers en analisten speculeerden live op televisie over de doodsoorzaak van Johan Neeskens.

Neeskens overleed twee weken geleden op 73-jarige leeftijd in Algerije, waar hij aanwezig was voor een evenement van de KNVB. De oud-prof werd onwel en overleed uiteindelijk. Verdere details over zijn overlijden werden niet gecommuniceerd, maar dat weerhield Van der Gijp en Derksen er donderdagavond niet van om volop te speculeren over de doodsoorzaak van Neeskens.

“Ik vind het overlijden van Johan Neeskens zó erg”, begint Van der Gijp zijn verhaal. “Ik zit dan een beetje te kijken, maar in Algerije is voedselvergiftiging doodsoorzaak nummer één, hè.”

Presentator Wilfred Genee reageert met: “Nee, echt waar?” Van der Gijp: “Ja, want koelingen en zo doen ze niet aan in hotels. Als je in het ziekenhuis belandt, dan kun je beter in een buurland in een ziekenhuis belanden. Als je in Algerije wat krijgt, dan ben je weg.”

“Zo is hij dus ook aan zijn einde gekomen?”, vraagt Genee. Van der Gijp antwoordt met: “Waarschijnlijk wel, ja.”

Vervolgens mengt Derksen zich in de discussie: “Johan Neeskens heeft bij het Nederlands elftal en Barcelona altijd in tophotels gezeten. Hij wordt door de KNVB naar Algerije gestuurd en weet nergens van. Hij gaat daar water drinken uit de kraan en zijn tanden poetsen en eten.” Van der Gijp gaat verder: “Als je in het ziekenhuis belandt, kun je beter naar de omringende landen gaan.”

“Dus zo is hij uiteindelijk aan zijn einde gekomen?”, vraagt tafelgast Albert Verlinde. Van der Gijp nuanceert zichzelf vervolgens: “Nee, weet ik niet!” Genee: “Het is onduidelijk, maar hij zat wel in een soort van eenzaamheid. Er was niemand weer bij hem.” Derksen: “Er waren eerst twee mensen bij hem, maar die zijn weggegaan.”

Op het YouTube-kanaal van Vandaag Inside wordt een dag later een videofragment geplaatst van het gesprek. Onder de video regent het reacties van kijkers die walgen van het gespeculeerd van de heren aan tafel. “Lekker chic dit. Beetje speculeren over iemands dood. Hou toch op man. Nare mensen”, luidt een van de topcomments (14 likes op het moment van schrijven).

Iemand anders reageert met: “Waarom zou je speculeren over z'n dood. Respectloos gedrag. Je weet er helemaal niks van.” Een ander reageert weer met: “Op de site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken staat geen enkele vermelding over wat de heren van Vandaag Inside beweren, zoals slechte medische zorg en of een onveilige voedselsituatie. Kwalijk om zoiets te verkondigen naar aanleiding van dood Johan Neeskens.”

