Ajax-discussie houdt aan: 'Dan hebben ze hem gewogen en is hij te licht bevonden, toch?'

maakte in de zomer van 2021 transfervrij de overstap van Ajax naar RB Leipzig, maar keerde een jaar later voor een bedrag van zeker vijftien miljoen euro terug in de Johan Cruijff ArenA. René van der Gijp denkt dat RB Leipzig na één seizoen al tot de conclusie was gekomen dat Brobbey tekort kwam voor dat niveau.

De spits van Ajax is de laatste weken onderwerp van gesprek. Hij was in het afgelopen seizoen nog een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam, maar is er vooralsnog niet in geslaagd zijn goede prestaties een passend vervolg te geven. Brobbey was dit seizoen tot op heden pas één keer trefzeker, op 29 augustus in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League. Hij wacht in de Eredivisie nog altijd op zijn eerste doelpunt. Aan de kansen ligt het niet: Brobbey kreeg in de voorbije duels met FC Groningen en Heracles Almelo voldoende mogelijkheden om toe te slaan, maar die bleken niet aan hem besteed.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Dit gaat er schuil achter de spitsenstrijd tussen Brian Brobbey en Wout Weghorst

“Hij lijdt er echt onder hè”, zo zegt Wim Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Het is niet de eerste keer dat het hem zo moeilijk afgaat om weer een doelpunt te maken. Zijn hele zelfvertrouwen gaat naar de klote. Maar dit hoort nou eenmaal ook bij de grotemensenwereld”, aldus de voormalig profvoetballer, die overigens van mening is dat Brobbey wel ‘gewoon’ moet blijven staan. Door de recente matige optredens van de Amsterdammer en de doelpunten van zijn concurrent Wout Weghorst is de roep om een basisplaats voor laatstgenoemde toegenomen, maar Kieft snapt het ‘nut’ daarvan niet zo goed. “Je pakt misschien een paar puntjes meer, maar die Weghorst heb je verder niks meer aan”, zo doelt Kieft op de restwaarde van de 32-jarige Weghorst.

LEES OOK: Brian Brobbey is woedend, gaat volledig uit zijn plaat en wordt direct keihard bestraft

Kieft begrijpt de ‘achterliggende gedachte’ bij de discussie over de invulling van de spitspositie bij Ajax dan ook niet zo goed. Volgens Kieft doen de Amsterdammers er verstandig aan om vertrouwen te blijven houden in Brobbey, omdat hij denkt dat de Oranje-international ‘nog steeds wel aardig kan voetballen’ en ‘eventueel geld gaat opbrengen vroeg of laat’. Van der Gijp lijkt er zijn twijfels bij te hebben. “Die Brobbey houdt zich groot hè. Die zegt: het komt vanzelf, maakt niet uit. Maar dat komt niet vanzelf hè Wim”, aldus het vaste gezicht van Vandaag Inside. Hij begint vervolgens over Brobbey zijn periode bij RB Leipzig. “Dat is best een club waar voetbal know-how zit. Als die na een jaar tegen Ajax zeggen: pak hem maar terug. Dan hebben ze hem gewogen en te licht bevonden voor dat niveau. Toch?”, zo klinkt het.

Mislukt avontuur in Duitsland

Brobbey debuteerde in het seizoen 2020/21 in de hoofdmacht van Ajax. De club had zijn aflopende contract graag opengebroken, maar de aanvaller koos voor een buitenlands avontuur. Hij verkaste naar RB Leipzig, waar hij er echter totaal niet aan te pas kwam. Brobbey speelde slechts veertien duels voor de Duitse topclub, zonder te scoren. Hij keerde na een halfjaar al op huurbasis terug in Amsterdam, alvorens in de zomer van 2022 definitief weer aan te sluiten. Brobbey droeg tot op heden 131 keer het shirt van Ajax, goed voor vijftig doelpunten en 21 assists.

Verdient Brian Brobbey het vertrouwen van Francesco Farioli? Laden... 62% Ja, zijn doelpunten gaat hij echt wel maken 38% Nee, het is tijd voor een basisplaats voor Wout Weghorst 100 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Erwin van de Looi stapt boos op Wout Weghorst af: dit is wat hij zei tegen de Ajax-spits

Erwin van de Looi stapte zondagmiddag na afloop van Heracles Almelo - Ajax (3-4) het veld op om verhaal te halen bij Wout Weghorst.