Reserve van Ajax wordt als enige speler ‘met alle egards’ ontvangen door fans van tegenstander

Ajax hervat de Eredivisie zondagmiddag (14.30 uur) met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Eén speler van de Amsterdammers kreeg toen hij arriveerde bij het Asito Stadion een heldenontvangst: .

Weghorst werd geboren in Borne, op ongeveer tien kilometer van Almelo, en speelde vanaf de zomer de 2014 twee seizoenen voor Heracles. In dienst van de Almeloërs kwam hij tot 24 doelpunten en 8 assists in 73 wedstrijden. Twee jaar later verkaste hij voor anderhalf miljoen euro naar AZ.

Weghorst keert zondag dus terug op bekende bodem en dat was goed merkbaar toen de spelersbus van Ajax arriveerde bij het Asito Stadion. De 32-jarige spits werd volgens ESPN-verslaggever Cristian Willaert ‘met alle egards’ ontvangen door de fans van Heracles.

Weghorst signeerde meerdere shirts, alvorens hij het stadion binnenstapte. “Wout Weghorst is in trek en mag de shirtjes tekenen. Ze zijn hem hier duidelijk nog niet vergeten”, aldus Willaert.

Ondanks dat Weghorst mateloos populair is in Almelo en hij Ajax twee weken geleden met een doelpunt en een assist in blessuretijd een overwinning op FC Groningen (3-1) bezorgde, moet hij voorlopig genoegen nemen met een reserverol. Hoofdtrainer Francesco Farioli kiest in de punt van de aanval bij Ajax voor Brian Brobbey.

