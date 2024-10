Schitterende vrije trap Leemans leidt zege NAC op hekkensluiter RKC in

NAC Breda heeft de Brabantse derby tegen RKC Waalwijk met 4-1 gewonnen. De wedstrijd stond in het teken van de tachtigjarige bevrijding van Breda en werd voor de thuisploeg dan ook een mooi eerbetoon. scoorde de eerste twee doelpunten, waarvan één prachtige vrije trap. RKC scoorde via een eigen doelpunt om terug te komen in de wedstrijd, maar na de gescoorde penalty van en de rode kaart van invaller was de beslissing gevallen. Om het nog erger te maken kopte net voor tijd de 4-1 nog binnen.

De wedstrijd stond in het teken van de bevrijding van Breda, tachtig jaar geleden door de Eerste Poolse Pantserdivisie. Zo kwamen de spelers van NAC in een speciaal Pools shirt het veld op en bracht de laatste nog levende veteraan uit de bevrijding, de 101-jarige Eugeniusz Niedzielski, de bal naar de stip voor de aftrap. Ook werd er rond minuut 19:44 geapplaudisseerd door uit- en thuissupporters, net als door de spelers van beide teams. Een mooi, saamhorig eerbetoon.

Eenmaal begonnen aan de wedstrijd was de keeper van RKC Waalwijk, Yanick van Osch, meteen al tweemaal belangrijk met knappe reddingen op de lijn. De eerste was op een inzet met de kop van Jan Van den Bergh en de tweede was er een op een eigenlijke intikker van Boy Kemper. Vlak na dit moment kreeg NAC een vrije trap waarmee Van Osch dan toch verslagen werd. Clint Leemans schoot de bal vanaf de rechterkant met een boog langs iedereen op prachtige wijze tegen de binnenkant van het linkerzijnet.

Ook de 2-0 kwam van de voet van Leemans. Aan de basis stond een slordige Roshon van Eijma, die na een verloren uitbal wilde uitdagen en niet terug in stelling kwam. Boy Kemper gooide dusdanig snel uit dat hij Clint Leemans de bal in de voeten kon geven, zodat die uiteindelijk eenvoudig de keeper voor de tweede keer kon passeren.

Voor rust kwam RKC nog terug in de wedstrijd via een corner. NAC Breda had een speler minder om te verdedigen wegens een blessuregeval, maar het doelpunt kwam juist van het team in ondertal. Via NAC-middenvelder Fredrik Oldrup Jensen belandde de corner in het eigen net voor een RKC-treffer. Met een gelukje kwam de ploeg van Henk Fraser dus tot de aansluitingstreffer.

Na rust duurde het een kwartier tot het vierde doelpunt van de wedstrijd. Sauer mocht een vrije trap nemen en raakte bij de voorzet de uitgestoken elleboog van Silvester van der Water. Penalty dus! Sauer nam de strafschop maar al te graag en maakte zijn eerste goal voor NAC, door de bal rustig in de rechterkant van het doel te schuiven.

Niet lang nadat de marge van twee doelpunten werd hersteld kwam de nekslag voor de uitploeg. Al Mazyani, die als invaller net geel had gepakt, kreeg ook nog eens direct rood, voor een stevige overtreding op de voet van Oldrup Jensen. Uiteindelijk maakte centrale verdediger Greiml het nog erger voor RKC door net voor de extra tijd de 4-1 binnen te koppen uit een corner.

Met de 4-1 overwinning pakt NAC de derde op rij en stijgt de promovendus naar het linkerrijtje. Het contrast is groot met de Brabantse buur RKC, dat nog steeds onderaan staat met één schamel punt.

In de komende midweek vindt de eerste ronde van de KNVB Beker plaats, met op woensdag de wedstrijden voor NAC en RKC. NAC speelt uit bij amateurploeg BVV Barendrecht, waar RKC het thuis tegen Vitesse mag opnemen.