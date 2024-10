Sjoerd Mossou noemt opvallende trainer als beste tacticus in Eredivisie

Carl Hoefkens is op tactisch gebied een van de beste trainers in de Eredivisie, zo stelt Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou op X. Volgens de uitgesproken NAC-supporter is het prettig dat de trainer van zijn club nog wel ‘onder de radar’ weet te blijven.

NAC speelt dit seizoen voor het eerst sinds 2018/19 weer in de Eredivisie, nadat afgelopen seizoen via de play-offs promotie werd afgedwongen. Met Hoefkens als nieuwe trainer begonnen de Bredanaars als belangrijkste degradatiekandidaat, maar na negen duels vindt de promovendus zich terug op de negende plek in de Eredivisie. Volgens Mossou en NAC-volger Joost Blaauwhof van Voetbal International is dat grotendeels te wijten aan het werk van de Belgische trainer.

“Hoefkens laat zien wat voor verschil een toptrainer maakt”, begint Blaauwhof op X. “Iedere week een uitgewerkt plan op detailniveau, zonder interessant te doen. Heel Breda eet inmiddels uit de hand van de Belg”, concludeert hij.

Hoefkens vliegt ‘onder de radar’

Mossou reageert hierop door te stellen dat er ook nadelen zijn aan de goede prestaties van NAC. “Op redacties schrikken ze wakker en gaan ze inzien dat NAC één van de – sowieso tactisch – beste trainers van de Eredivisie heeft.” De journalist van het AD hoopt dat ze de kwaliteiten van Hoefkens nog wat langer ‘onder de radar’ kunnen houden en beweert zelf zijn steentje bij te dragen. “Ik zeg nooit een woord daarover op vergaderingen.”

Nadeel aan linkerrijtje is dat ze op redacties wakker schrikken en gaan inzien dat NAC één van de - sowieso tactisch - beste trainers van de eredivisie heeft.



Maar misschien kunnen we het nog wat langer onder radar houden. (Ik zeg nooit een woord daarover op vergaderingen.) — Sjoerd Mossou (@sjoerdmossou) October 20, 2024

Vind jij dat Carl Hoefkens tactisch de beste trainer van de Eredivisie is? Laden... 52.4% Ja, absoluut 10% Nee, dat vind ik niet 37.6% Misschien, maar er zijn anderen die ook goed zijn 170 stemmen

