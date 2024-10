Gehavende Europees kampioen Spanje krijgt Denen pas laat op de knieën

Europees kampioen Spanje heeft zaterdagavond een kleine zege op Denemarken geboekt in de Nations League: 1-0. Middenvelder kroonde zich ver in de tweede helft tot matchwinner, door de uitblinkende Deense doelman met een volley alsnog te passeren. Portugal kwam tegelijkertijd als overwinnaar uit de strijd op bezoek bij Polen.

Spanje - Denemarken 1-0

De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente mist deze interlandperiode onder meer de geblesseerden Unai Simón, Rodri, Nico Williams, Gavi, Dani Olmo en Dani Carvajal. De keuzeheer koos tegen de Denen, die uit de eerste twee Nations League-wedstrijden de volle buit haalden en dus aan kop gingen, wél voor Barcelona-toptalent Lamine Yamal.

De 17-jarige aanvaller was voor rust héél dicht bij de 1-0, toen hij vrij voor het doel van Schmeichel opdook. Het schot met links van Yamal vloog echter over het doel van de Denen, die mede daardoor lange tijd hoop mochten houden op het vasthouden van de koppositie. Een dikke tien minuten voor tijd werd Schmeichel echter tóch gepasseerd. Zubímendi kreeg een weggekopte voorzet voor zijn voeten en haalde van buiten de zestien ineens uit. Pierre-Emile Højbjerg zat nog aan de inzet van de middenvelder van Real Sociedad, waardoor Schmeichel lullig over de bal heen dook: 1-0. Door de zege neemt Spanje de eerste plaats in de groep over van de Denen.

Polen - Portugal 1-3

In de Poolse hoofdstad Warschau stond het duel tussen topspitsen-op-leeftijd Robert Lewandowski (FC Barcelona) en Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) op het programma. Laatstgenoemde maakte nog voor rust zijn 133ste (!) doelpunt voor zijn land, toen een schot van Rafael Leão via de paal voor zijn voeten belandde. Ronaldo was daarmee goed voor de 0-2, nadat Bernardo Silva even eerder op aangeven van Bruno Fernandes al voor de 0-1 had gezorgd.

Na rust kreeg Ronaldo dé kans om het duel in het slot te gooien. In plaats van zelf in kansrijke positie af te drukken, besloot de 39-jarige vedette echter eens af te leggen, op Fernandes. Die schoot met links wild over, waardoor de Polen hoop mochten houden. Ronaldo ging vervolgens naar de kant, waarna het tóch nog een wedstrijd werd toen Piotr Zielinski twaalf minuten voor tijd de aansluitingstreffer produceerde. Een ongelukkig eigen doelpunt van Jan Bednarek, vlak voor tijd, herstelde de marge echter weer naar twee in Portugees voordeel.

Kasper Schmeichel 🫣

Martin Zubimendi neemt de bal op de pantoffel en de Deense doelman zit er niet lekker bij... 1-0 voor Spanje 💪#ZiggoSport #NationsLeague #SPADEN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 12, 2024 𝑺𝑰𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼! 🐐

CR7 prikt raak voor Portugal na een geweldige actie van Rafael Leão en komt op een 2-0 voorsprong tegen Polen! 🔥#ZiggoSport #NationsLeague #POLPOR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 12, 2024

