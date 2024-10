Spurs-trainer Postecoglou krijgt lachers op zijn hand met opmerking over Van de Ven

Ange Postecoglou, de hoofdtrainer van Tottenham Hotspur, krijgt daags voor de Europa Leaguewedstrijd tegen AZ de lachers op zijn hand tijdens de persconferentie, met een opmerking over . De Australiër stelt méér van het Nederlandse voetbal te weten dan de Oranje-international.

Postecoglou krijgt de vraag of hij al informatie over de Alkmaarders heeft ingewonnen bij Van de Ven, en begint daarop direct te grijnzen. "Ik denk dat ik meer van het Nederlandse voetbal weet dan Micky. Hij zat in Duitsland...", verwijst de coach naar het feit dat Van de Ven voor zijn Londense periode bij VfL Wolfsburg speelde.

Daarna geeft Postecoglou er blijk van wel degelijk veel van de aankomende tegenstander te weten: "Ik ken ze erg goed. Australië heeft altijd een sterke connectie gehad met het Nederlandse voetbal. En toen ik bij Celtic zat hebben we in de Europa League ook tegen AZ gespeeld", herinnert de trainer zich. De Schotten versperden AZ in augustus 2021 de weg naar het hoofdtoernooi, door in de play-offs thuis met 2-0 te winnen en in Alkmaar een 2-1 nederlaag te lijden. "Altijd een goed team, en ze zijn erg goed in het herkennen van jong talent", prijst Postecoglou AZ.

Pascal Jansen ziet hels karwei voor AZ: 'Intimiderende omgeving'

Toen AZ het Celtic van Postecoglou trof, zat Pascal Jansen nog als hoofdtrainer op de bank in Alkmaar. Jansen werkt tegenwoordig bij het Hongaarse Ferencváros, waarmee hij eerder deze maand een 1-2 nederlaag leed tegen de Spurs. Tegenover Voetbal International zegt Jansen dat hij een zware kluif voor AZ verwacht: "Ik vraag me af of de opbouw van AZ goed genoeg is om onder de druk van Tottenham uit te komen", zegt Jansen. "In Londen komt daar ook nog eens het opzwepende thuispubliek bij. Dat gaat een intimiderende omgeving worden, waarin Spurs de druk maximaal zal opvoeren", voorziet de oefenmeester. "Mocht AZ erin slagen met goed positiespel het middenveld te bereiken, dan kunnen in de diepte Sadiq en Van Bommel in stelling gebracht worden. De grote vraag is of ze daar de kans voor krijgen", vraagt Jansen zich hardop af.

