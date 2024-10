Stefan de Vrij komt met huidige gedachten over een terugkeer naar Feyenoord

is ingegaan op een mogelijke terugkeer naar Feyenoord. De centrale verdediger is momenteel nog tevreden bij Internazionale in Italië, maar de 32-jarige Nederlander speelt daar wel steeds minder.

Dit seizoen maakte De Vrij nog maar 113 Serie A-minuten voor de Italiaanse landskampioen. Na een hamstringblessure op het begin van het seizoen, kreeg hij maar één basisplaats toegewezen van trainer Simone Inzaghi. Toch is de ervaren kracht een gewaardeerde speler in Milaan. "Zolang ik een belangrijke rol blijf hebben, heb ik het super naar mijn zin bij Inter", vertelt hij in gesprek met Voetbalzone. "Het is een topclub die meedoet om de prijzen."

Feyenoord-fans zouden De Vrij graag willen zien terugkeren in De Kuip. In Rotterdam doorliep de international de jeugdopleiding en speelde hij tot 2014. Uiteindelijk kwam hij tot 154 wedstrijden voor Feyenoord 1. Wanneer er naar een mogelijke terugkeer wordt gevraagd, geeft hij een niet al te positief antwoord. "Ik durf dat nu nog niet te zeggen, maar mijn vrouw is bijvoorbeeld niet Nederlands. Dus in Nederland wonen is zelfs ook nog een dingetje, met het weer en zo." Hier lees je meer over de Moldavische echtgenoot van De Vrij, Doina Turcanu.

De international, die zich momenteel met Oranje voorbereidt op Nations League-wedstrijden, heeft in Milaan nog een contract tot volgend jaar zomer, met de optie voor nog een jaar. De Vrij laat het allemaal rustig op zich afkomen. "Ik zeg niet dat ik liever in Italië blijf hangen, maar er zijn heel veel dingen die je in zo’n keuze meeneemt. Omdat ik nog een contract bij Inter heb en af ga wachten wat er daarna gaat gebeuren, denk ik daar ook nog niet op die manier over na. Ik focus me volledig op Inter.”

