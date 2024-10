Bizarre statistieken: supersub David Neres onderstreept waarde voor Serie A-koploper Napoli

heeft vrijdagavond zijn eerste competitiedoelpunt voor Napoli gemaakt. De Braziliaanse oud-speler van Ajax tekende als invaller in het Serie A-duel met Como vlak voor tijd voor de 3-1 eindstand in het voordeel van de ploeg van Antonio Conte, waarmee hij aan de leiding gaat in de Italiaanse competitie.

Napoli telde afgelopen zomer liefst 28 miljoen euro neer voor Neres, die werd overgenomen van het Portugese Benfica. De 27-jarige Braziliaan had vooralsnog alleen een basisplaats in het Coppa Italia-duel met Palermo, dat resulteerde in een 5-0 overwinning. Daarin kwam Neres eenmaal tot scoren en had hij tevens een assist.

In de Serie A kwam Neres tot dusverre alleen als invaller in actie. In de eerste drie speelronden toonde hij zich tegen achtereenvolgens Bologna (3-0), Parma (2-1) en Cagliari (0-4) telkens waardevol vanaf de bank, door in elk van die duels een assist te leveren. Vrijdagavond bracht Conte Neres elf minuten voor tijd binnen de lijnen tegen Como. Napoli stond op dat moment met 2-1 voor, door doelpunten van Scott McTominay en Romelu Lukaku (penalty). Amper vijf minuten na zijn entree had Neres zijn goal te pakken: Lukaku zette de Braziliaan vrij voor doelman Emil Audero, die geen kans had in de één-tegen-één redding te brengen. De 3-1 betekende direct ook de eindstand.

Bizarre statistiek: Neres elke 23 minuten betrokken bij Napoli-treffer

Zijn succesvolle invalbeurt levert Neres duizelingwekkende statistieken op. De oud-Ajacied heeft nu 139 officiële speelminuten voor Napoli gemaakt. Daarin was hij tweemaal trefzeker én leverde hij al vier assists. Omgerekend is Neres dus elke 23 minuten betrokken bij een doelpunt.

🔵DAVID NERES COMES ON THE PITCH AND MAKES IT 3-1 FOR NAPOLI. GAME OVER pic.twitter.com/7KUHDzAJyE — Footy (@footbalwrld) October 4, 2024

