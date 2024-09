Neres krijgt hartverwarmende steun van zakenman uit Napels na gewapende overval

heeft een nieuw horloge en een excuusbrief ‘namens alle Napolitanen’ gekregen nadat hij afgelopen weekend slachtoffer was van een gewapende overval. Hij kreeg het horloge en de brief niet van de dader, maar van een zakenman uit de stad Napels die het goed wilde maken.

De voormalig vleugelaanvaller van Ajax speelde afgelopen weekend zijn tweede wedstrijd voor Napoli, waarbij een assist gaf op de winnende 2-1 in het treffen met Parma. Na afloop van dat duel volgde echter een onaangename verrassing voor Neres. De Braziliaan en zijn vriendin Winona werden in hun auto overvallen. Twee criminelen op een motor zouden met de kolf van een pistool de ramen van de auto van Neres hebben ingetikt. Neres en zijn vriendin werden vervolgens onder schot gehouden en de voetballer werd gedwongen een kostbaar horloge af te staan.

Maurizio Marinella, een zeer succesvolle zakenman uit Napels, heeft Neres inmiddels een nieuw horloge opgestuurd. Met daarbij ook een excuusbrief. “Ik ben gek op deze stad. Op Napels en op Napoli”, liet hij weten in gesprek met Radio Marte. “Die overval heeft iedereen pijn gedaan. Ik voelde de behoefte om hem een ​​cadeau te sturen. Ik nam een ​​van de horloges uit onze collectie en stuurde het hem op.”

“'Ik heb een brief geschreven waarin ik namens alle Napolitanen mijn excuses aanbood. Ik was erg verdrietig dat dit de ontvangst was die hij kreeg, maar Napels is een heel aparte plek, het is gemaakt van passie en emotie. Iedereen die dat shirt draagt, wordt een zoon van deze stad, en je richt nooit een pistool op je zoon. Dat kunnen we niet accepteren”, aldus Marinella, die vindt dat dit niet meer mag gebeuren.

Neres maakte het ‘goed’ na overval

Na de overval werd vrij snel duidelijk dat Neres het ondanks het angstaanjagende moment goed maakte. Wel had de ruit aan de linkerkant van de auto forse schade opgelopen door de overvallers.

