Dusan Tadic denkt openlijk aan terugkeer bij Ajax

heeft nog steeds ambities om als trainer aan de slag te gaan bij een club als Ajax. De buitenspeler speelde uiteindelijk vijf seizoenen in Amsterdam, maar denkt openlijk aan een terugkeer na zijn spelerscarrière.

In 2018 sloot de Serviër aan bij de selectie van Ajax, waarmee hij flinke successen zou beleven. Hij werd drie keer landskampioen, werd topscorer van de Eredivisie in 2018/2019 met 28 goals en speler van het seizoen in 2021. Ook was hij onderdeel van het team dat tot de halve finale van de Champions League reikte.

De momenteel 35-jarige aanvaller is het voetballen nog niet verleerd. Dit seizoen bij Fenerbahçe staat de teller na zeven competitiewedstrijden al op vier doelpunten en drie assists. Het moment dat Tadic zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt, komt dichterbij, maar daar denkt hij nog even niet aan. Wel zijn zijn ambities voor na zijn spelersloopbaan duidelijk.

"Ik wil coach worden", vertelt hij tegen het Turkse Takvim. "Dat kan ook bij een club waar ik als speler voor uitgekomen ben. Voor Fenerbahçe speelde ik bij Ajax en Southampton, het is een optie om bij een van die clubs ooit trainer te worden." De clubleiding van de Amsterdammers probeerde Tadic al eens eerder aan Ajax te verbinden als trainer. In 2018 verlengde Tadic voor zes jaar, met als doel om na drie seizoenen als (jeugd)trainer aan de slag te gaan. Dat laatste kwam er niet van, aangezien de buitenspeler wilde blijven voetballen en door onder andere de bestuurlijke chaos bij Ajax vorig seizoen uit Amsterdam vertrok.

"Het was een uniek aanbod, ik was misschien wel de eerste speler in de clubgeschiedenis die zo'n aanbod kreeg", zegt hij over de betreffende contractverlenging. "Echt fantastisch om dat te mogen krijgen." Tadic weet overigens nog niet wanneer hij met voetbalpensioen gaat. "We zullen zien wat er in de toekomst gebeurt."

