Tafel van Rondo in shock: Theo Janssen om bizarre reden jaar lang geschorst

In het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport haalt presentator Wytse van der Goot maandagavond een bizarre anekdote over tafelgast Theo Janssen uit de oude doos. Laatstgenoemde werd als voetballer ooit een jaar geschorst door de KNVB, nadat hij ploeggenoot Peter Wisgerhof tijdens een jeugdtoernooi in de Middellandse Zee had gegooid.

Janssen nam in 1999 met Oranje Onder-19 deel aan een jeugdtoernooi in het Franse Toulon. De toenmalig middenvelder van Vitesse roept maandagavond in Rondo in herinnering dat hij destijds door de KNVB voor één jaar werd geschorst. Die onthulling zorgt aan tafel voor enige verbazing, onder meer bij de eveneens aanwezig Jan Mulder. “Ik had iemand in het water gegooid tijdens een wandeling voor de wedstrijd. Toen ben ik een jaar geschorst door de KNVB”, licht Janssen toe.

“Een jaar geschorst?”, reageert Jan Mulder verbaasd. Van der Goot geeft vervolgens een toelichting: “Peter Wisgerhof liep langs het water en zei: wat een mooie vissen! En Theo zei: dan ga je ze toch van dichtbij bekijken. En toen duwde je hem in het water!”. De gehele tafel van Rondo, met daaraan ook nog Youri Mulder en Marco van Barsten, barst vervolgens in lachen uit. “Dat is eigenlijk het hele verhaal”, reageert Janssen.

Van Basten vraagt zich af door wie Janssen uiteindelijk geschorst werd. De oud-middenvelder legt uit dat toenmalig bondscoach Mark Wotte daarvoor verantwoordelijk was. “Wotte werd daar boos over en meldde dat bij de KNVB, waarna ik geschorst werd. Ja, ik was natuurlijk niet de allerliefste. Dat zal ook wel een van de redenen zijn geweest waarom ik geschorst werd”, zegt Janssen lachend. Van Basten verbaasd: “Maar daar kan de KNVB jou toch niet voor schorsen?” Janssen legt tot slot uit dat hij uitsluitend was geschorst voor trainingen en wedstrijden van Oranje en dat gewoon ‘zijn ding kon doen bij Vitesse’.

