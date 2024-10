Evert ten Napel wijst beste voetbalanalist van Nederland aan: 'Enige praatprogramma van niveau'

Voormalig voetbalcommentator Evert ten Napel vindt dat er maar één voetbalpraatprogramma 'van niveau' wordt uitgezonden in Nederland: Rondo. In het Ziggo-programma komt de in zijn ogen 'beste voetbalanalyticus van Nederland' aan het woord: Vitesse-icoon Theo Janssen. Ook de bijdragen van Jan Mulder kan Ten Napel ten zeerste waarderen.

Ten Napel (80) schrijft in zijn column voor het Dagblad van het Noorden dat hij, om het Europees voetbal te kunnen blijven zien, recent een abonnement op Ziggo heeft aangeschaft. "Bijkomend voordeel van Ziggo Sport is dat ik nu Rondo kan zien; dat vind ik het enige voetbalpraatprogramma van niveau. Theo Janssen (de beste voetbalanalyticus van ons land), Marco van Basten en vooral Jan Mulder zeggen zinnige dingen over de belangrijkste bijzaak van de wereld", leest het.

Mulder sprak afgelopen maandag 'briljant, maar vooral ook ontroerend' over oud-ploeggenoot Johan Neeskens, die op 73-jarige leeftijd plotseling overleed in Algerije, waar hij voor de KNVB aanwezig was bij een project om coaches op te leiden in minder rijke landen. "Jan heeft de verbale gave alles op de juiste en mooie toon te duiden", looft Ten Napel de 79-jarige analist.

Ten Napel was vanaf 1982 als commentator te horen bij de NOS, waarvoor hij al eerder op de radio te horen was. Later stapte hij over naar Eredivisie Live, dat later overging in Fox Sports Eredivisie en het huidige ESPN. De strijd tussen Ajax en PSV om de Johan Cruijff Schaal in 2021 zou zijn laatste kunstje als commentator worden. Daarnaast was Ten Napel van 2005 tot 2019, samen met Youri Mulder, te horen als commentator in de populaire FIFA-games van EA Sports. Tegenwoordig schuift hij nog een enkele keer aan bij het Algemeen Dagblad/Eindhovens Dagblad bij oefenwedstrijden van PSV én heeft hij dus een column in het DvhN.

Wie vind jij de beste voetbalanalist van Nederland? Laden... 19.9% Theo Janssen 7.6% Marco van Basten 3% Jan Mulder 8.2% Wim Kieft 2.5% Pierre van Hooijdonk 13.3% Rafael van der Vaart 6.3% Ibrahim Afellay 0.6% Khalid Boulahrouz 0.8% Jan van Halst 12.3% Alex Pastoor 9.1% René van der Gijp 8.2% Anders, namelijk... 7.2% Kenneth Perez 0.8% Karim El Ahmadi 473 stemmen

