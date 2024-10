Theo Janssen houdt zich niet in en laat irritaties de vrije loop: 'Ik ben behoorlijk geschrokken'

Theo Janssen heeft geen goed woord over voor het optreden van het Nederlands elftal op bezoek in Hongarije. De formatie van bondscoach Ronald Koeman maakte vorige maand nog indruk tegen zowel Bosnië en Herzegovina als Duitsland en leek daarmee flink wat zelfvertrouwen te tanken voor de volgende wedstrijden in de Nations League, maar daarvan kwam in de uitwedstrijd tegen Hongarije heel weinig terecht. Janssen verbaasde zich om het feit dat Koeman bleef vasthouden aan hetzelfde speelplan.

Het Nederlands elftal boekte in september een overtuigende zege op Bosnië en Herzegovina en pakte een paar dagen later een verdiend punt tegen Duitsland, maar kon op bezoek bij Hongarije geen moment imponeren. Janssen is zich er als geen ander van bewust dat het maandagavond in en tegen Duitsland ‘zeker’ beter moet om een goed resultaat neer te kunnen zetten. “Ik moet zeggen dat ik behoorlijk ben geschrokken van de wedstrijd. Ik vond het tempo heel laag. Weinig creativiteit. Ik vond dat we met allemaal spelers in het veld stonden die eigenlijk geen man kunnen passeren”, zo uitte Janssen zondagavond in Studio Voetbal veel kritiek op Oranje.

Volgens de oud-middenvelder van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax was bovendien de veldbezetting van het Nederlands elftal ‘heel erg waardeloos’. Hongarije koos ervoor om zich massaal terug te trekken richting de eigen zestien en de ruimtes tussen de linies daarmee heel klein te houden, maar Oranje besloot desondanks weinig gebruik te maken van de zijkanten en vooral via de overvolle as er doorheen te komen. “Dan verwacht je dat je slimme spelers hebt in een elftal die dan de ruimtes gaan opzoeken, maar dat gebeurde niet. Het tempo lag heel erg laag. De Vrij en Van Dijk die heel simpel spelen. Je ziet gewoon Dumfries die rechtsbuiten aan het voetballen was. Die heeft één goede actie gehad. Voor de rest heeft hij alleen maar achteruitgelopen, of tenminste stilgestaan”, zo zag Janssen.

De voormalig Oranje-international steekt zijn irritaties niet onder stoelen of banken. Volgens Janssen mag je verwachten dat een elftal op een gegeven moment gaat herkennen hoe een tegenstander speelt en waar de ruimtes liggen. “Het verbaasde me dat Koeman, ook in de rust, niets heeft aangepast. Als je speelt tegen een vijfmans defensie, dan moet je gewoon met een links- en rechtsbuiten spelen. Die moeten daar gaan staan.” Op papier speelde het Nederlands elftal wel degelijk met twee buitenspelers (Cody Gakpo en Xavi Simons), maar vooral Simons speelde veel aan de binnenkant. Volgens Janssen moet dat dus anders en is het zaak dat de links- en rechtsbuiten ook echt tegen de zijlijn staan. “Dat zorgt ervoor dat de backs niet gaan doordekken. Dumfries en Van de Ven komen dan vrij, vanuit daar kun je dus gaan opbouwen.”

“Dekken de backs wél door, dan komen de buitenspelers vrij en zouden de centrale verdedigers helemaal naar de zijkant moeten om tóch die één tegen één te maken. Dan heb je heel veel ruimte in de as om wél door te voetballen”, aldus Janssen. Maar dat gebeurde dus niet. “Het verbaasde me gewoon, dat het helemaal niet gebeurde. We bleven de hele tijd vasthouden aan hetzelfde en dat was echt van een heel laag niveau”, zo klonk het.

