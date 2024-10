Tottenham Hotspur - AZ op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

AZ neemt het donderdagavond tijdens de derde speelronde in de Europa League op tegen de Engelse topclub Tottenham Hotspur. Voor AZ-spits Troy Parrott is het duel in het Tottenham Hotspur Stadium een weerzien met zijn oude club. De wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en AZ wordt live uitgezonden door Ziggo Sport, maar hoe laat begint het duel? En hoe kun je het duel kijken als je geen klant bent van Ziggo?

Hoe laat begint Tottenham Hotspur – AZ?

Het duel tussen Tottenham Hotspur en AZ begint donderdagavond om 21.00 uur in het Tottenham Hotspur Stadium in Londen. De Litouwse scheidsrechter Manfredas Lukjančukas in door de UEFA aangesteld om het duel in goede banen te leiden. Hij wordt in Londen geassisteerd oor landgenoten Mangirdas Mirauskas en Vytenis Kazlauskas, terwijl Mindaugas Jackus de vierde official is. De videoscheidsrechter is de Duitser Sören Storks, hij wordt geassisteerd door de Zwitser Fedayi San.

Op welke zender is Tottenham Hotspur – AZ te zien?

De wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en AZ is live op tv te zien op Ziggo Sport. De voorbeschouwing begint om 20.40 uur. De telecomprovider heeft sinds dit seizoen de uitzendrechten van de drie Europese toernooien. Alle duels in de Champions League, de Europa League en de Conference League zijn dus bij Ziggo te zien. Wie een abonnement heeft bij Ziggo, kan afstemmen op kanaal 14 om het duel tussen Tottenham Hotspur en AZ te zien

Hoe kijk je Tottenham Hotspur - AZ als je geen klant bent van Ziggo?

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.

Welke tegenstanders treft AZ na Tottenham Hotspur nog meer in de Europa League?

Speelronde 3: Donderdag 24 oktober, 21.00 uur: Tottenham - AZ

Speelronde 4: Donderdag 7 november, 21.00 uur: AZ - Fenerbahçe

Speelronde 5: Donderdag 28 november, 18.45 uur: AZ - Galatasaray

Speelronde 6: Donderdag 12 december, 18.45 uur: Ludogorets - AZ

Speelronde 7: Donderdag 23 januari, 18.45 uur: AZ – AS Roma

Speelronde 8: Donderdag 30 januari, 21.00 uur: Ferencváros - AZ