Valentijn Driessen ziet 'gelul in de ruimte' van speler van Ajax

Valentijn Driessen is niet onder de indruk van de voorspellende gave van . Na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen (3-1) beweerde Weghorst dat hij wist dat hij zou gaan scoren.

Bij Vandaag Inside worden de beelden getoond van de uitspraken van Weghorst op de persconferentie. “Dit is gelul in de ruimte, man”, zegt Valentijn Driessen daarover. Weghorst stelde op de persconferentie dat hij zijn doelpunt had voorspeld in gesprek met fysiektrainer Sam Feringa. “Op het moment dat Branco (van den Boomen, red.) de penalty miste, zei ik tegen hem: ‘Ik denk dat het vandaag echt gaat gebeuren.’”

Evenwel is Driessen te spreken over de mentaliteit van Weghorst, die er ‘alles aan deed’ om de wedstrijd te kunnen spelen. Aanvankelijk zou hij vanwege hamstringklachten niet bij de selectie zitten, maar hij liet aan de medische staf weten wel te willen spelen. Ploeggenoot Jordan Henderson, die ook inviel, reisde speciaal af naar Engeland om op tijd fit te geraken voor het duel.

Driessen ziet de twee invalbeurten als signaal dat er minder moet worden geluisterd naar data-experts op het gebied van fysieke belasting. “Al die dataspecialisten zeggen: ‘Niet spelen, niet doen.’ Maar de spelers kennen hun lichaam het allerbeste. Zij zeiden dat ze er gewoon bij wilden zijn en konden invallen. Dat doen ze, en Weghorst maakt de beslissende goal. Ga dus weg met al die dataspecialisten. Je hoeft niet Brobbey in de zestigste minuut wisselen omdat hij anders zogenaamd geblesseerd raakt…”

'Brute kracht van Weghorst'

Tafelgenoot Johan Derksen is niet verrast door het cruciale doelpunt van Weghorst. “Het is een ideale pinchhitter. Het is heel makkelijk dat je die achter de hand hebt. Als je het niet meer weet als trainer, dan gooi je de brute kracht erin. Dan zit het weleens mee."

Video - Chris Woerts: 'Wout Weghorst is de Willem Engel van het betaalde voetbal'

