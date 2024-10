Driessen voorspelt groot probleem voor Ajax als Farioli ingrijpt

Als het aan Valentijn Driessen ligt, behoudt voorlopig zijn basisplaats bij Ajax. De sterke spits is momenteel niet in goeden doen, terwijl het vanaf de bank wel laat zien. Mocht Francesco Farioli ervoor kiezen Brobbey geen vertrouwen meer te geven, gaat Driessen ervan uit dat de jonge spits daar niet van kan herstellen.

Brobbey is bij Ajax uitermate zwak aan het seizoen begonnen. Ondanks dat hij in alle competities al twaalf duels speelde en daarin behoorlijk wat flinke kansen kreeg, vond de aanvaller alleen het net in de thuiswedstrijd in de play-offronde van de Europa League tegen Jagiellonia. Zijn concurrent Weghorst kwam laat in de transferwindow binnen en weet met drie belangrijke treffers in zijn twee meest recente invalbeurten wel indruk te maken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Klaassen benaderde oud-Ajacied: ‘Zei dat ik hem ging halen’

In een video van De Telegraaf krijgt Driessen de vraag wie de eerste spits van Ajax moet zijn. “Brobbey moet blijven”, antwoordt de verslaggever stellig, waarna hem wordt gevraagd dit uit te leggen. “Het werkt als een tierelier. Brobbey maakt de boel gek en Weghorst maakt het af.” De journalist begrijpt dat het voor Brobbey zelf niet prettig is. “En als deze trainer gewoon principes heeft, moet Brobbey eerste spits blijven. Maar hij mag sommige kansen best afmaken.”

LEES OOK: Dit gaat er schuil achter de spitsenstrijd tussen Brian Brobbey en Wout Weghorst

‘Farioli moet Brobbey laten staan’

Driessen ziet dat de roep om Weghorst in de basis bij Ajax toeneemt. “Op een gegeven moment is het niet langer houdbaar en dan gaat ook Farioli overstag”, voorspelt de journalist. Overigens is Driessen niet van mening dat de Italiaanse trainer hiernaar moet luisteren. “Als je Brobbey nu laat vallen, valt hij niet meer op te rapen. Niet door Farioli.”

Wie moet eerste spits zijn bij Ajax? Laden... 65.5% Brian Brobbey 25.5% Wout Weghorst 9% Chuba Akpom 490 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Erwin van de Looi stapt boos op Wout Weghorst af: dit is wat hij zei tegen de Ajax-spits

Erwin van de Looi stapte zondagmiddag na afloop van Heracles Almelo - Ajax (3-4) het veld op om verhaal te halen bij Wout Weghorst.