Van Basten heeft opmerkelijke theorie over rode kaart Van Dijk: 'Volgens mij dacht die scheidsrechter...'

Marco van Basten komt maandagavond in Rondo met een opvallende theorie over de rode kaart van , vrijdagavond in het Nations Laegue-duel tussen Hongarije en Nederland. De aanvoerder mocht tien minuten voor tijd gaan douchen nadat de Zwitserse scheidsrechter Lukas Fähndrig hem twee gele kaarten voorhield in een tijdsbestek van nog geen drie minuten.

Bij een 1-0 achterstand werd Van Dijk voor het eerst op de bon geslingerd vanwege protesteren bij Fähndrig, na een overtreding van de Hongaarse back Attila Fiola op invaller Donyell Malen. Amper twee minuten later was het wéér raak, toen Van Dijk te laat inkwam bij tegenstander Kevin Csoboth. Wéér geel, oordeelde Fähndrig, waardoor de aanvoerder van Oranje én Liverpool kon inrukken. In ondertal redde Denzel Dumfries vervolgens een punt voor Nederland, door de gelijkmaker binnen te koppen uit een vrije trap.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: NOS-commentator Jeroen Grueter komt in minuut 11 met verontrustende conclusie voor Oranje

"Weet je wat ik heel gek vond van Van Dijk?", zegt Van Basten in het Ziggo Sport-programma. "Van Dijkkreeg twee keer geel tegen Hongarije. Hij heeft een gele aanvoerdersband om, maar je ziet geen aanvoerdersband bij hem", wijst de oud-spits en -bondscoach op de beelden van de eerste gele prent. "Dus die scheidsrechter denkt: Als jij geen aanvoerder bent, dan moet jij je mond houden."

LEES OOK: Van Halst: 'Belachelijk, maar als je kritisch bent... dat vond ik héél naïef'

Bij de tweede overtreding is de aanvoerdersband wél weer te zien. De tafel, waaraan verder Ruud Gullit, Wesley Sneijder en Henk ten Cate zijn aangeschoven, is het erover eens dat over die prent weinig te twisten viel. Van Dijk had met zijn opmerkingen die hem op zijn eerste prent kwamen te staan echter volledig gelijk, luidt het oordeel: "Dat moest gewoon rood zijn", zegt Ten Cate. "En dat mag hij zeggen tegen de scheidsrechter, als aanvoerder", roept Van Basten uit. "Maar hij heeft die band niet om, volgens mij dacht die scheidsrechter: Je moet je bek houden, je bent geen aanvoerder." San Marco pleit er dan ook voor dat de KNVB alsnog in beroep gaat tegen de straf, maar Ten Cate wijst erop dat dat bij een gele kaart reglementair niet mogelijk is. "Ze moeten af van die vaste regeltjes", foetert Van Basten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Duitsers koken van woede: Oranje ontsnapt in minuut 30 aan rode kaart

Veel fans van Duitsland vinden dat Nederland een rode kaart had verdiend in de eerste helft.